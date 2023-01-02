Біологічна небезпека: сотні людей застрягли на яхті біля узбережжя Австралії

Місцева влада повідомила, що на корпусі судна знайшли небезпечні нарости з рослин та мікроорганізмів. Перед входом до порту яхту необхідно почистити.

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Судну "Вікінг Оріон" не дозволили пришвартуватися у порту Австралії, а сотні пасажирів застрягли на борту. Про це пише ВВС.

Повідомляється, що яхта повинна була зайти в порт в Аделаїді, проте влада виявила на корпусі скупчення мікроорганізмів, рослин або дрібних тварин, які несуть небезпеку для місцевої екосистеми. Місцеві чиновники заявили, що перед входом до порту корпус корабля необхідно очистити.

Департамент рибальства Австралії зазначив, що боротьба з біологічним забрудненням є звичайною практикою для всіх судів, що прибувають.

"Професійні водолази були залучені безпосередньо лінійкою/агентом судна для очищення корпусу, коли він стояв на якорі за межами австралійських вод", — повідомили у відомстві.

У матеріалі сказано, що кораблю було відмовлено у дозволі зайти в док у Крайстчерчі та Данидині у Новій Зеландії, а також у Хобарті Тасманії.

Один із пасажирів розповів журналістам, що туристи не можуть покинути судно з 26 грудня. Було пропущено вже 4 зупинки в портах.

[ + – ] Робітники готуються очистити корпус корабля Фото: trump-elections

"Більшість пасажирів намагаються отримати максимум користі й насолодитися тривалим перебуванням у морі. Але ми з нетерпінням чекали на екскурсії в чотири порти, яких нам дуже не вистачає", — сказав чоловік.

Інша пасажирка поскаржилася на те, що їй довелося збирати гроші 2 роки, щоб сплатити круїз до Австралії, проте континент вона не побачить.

Видання пише, що 14-палубне судно на 930 осіб, побудоване у 2018 році, кинуло якір приблизно за 27 кілометрів від берега, поки йде очищення.

У своїй заяві оператор яхти визнав, що з корпусу корабля видаляється обмежена кількість стандартної морської рослинності. У компанії наголосили, що вже працюють над компенсацією туристам.

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