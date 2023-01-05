На прощание с бывшим Папой Бенедиктом XVI в Ватикане пришли около 100 тысяч человек (видео)

Гроб с телом вынесли из базилики и установили на площади Святого Петра. Похоронную мессу по своему предшественнику возглавил Папа Франциск.

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В Ватикане на площади Святого Петра, где сегодня проходит церемония похорон бывшего Папы Римского Бенедикта XVI, собралось около 100 тысяч человек. Об этом пишет The Guardian.

Папа Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) скончался 31 декабря в возрасте 95 лет. Он возглавлял католическую церковь с 2005 года до своей отставки в 2013 году.

В течение трех дней, когда тело бывшего понтифика находилось в базилике Святого Петра, попрощаться с ним пришло около 135 тысяч человек, что значительно превысило ожидания официальных лиц Ватикана.

Как сообщил глава пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, похороны, согласно пожеланию самого Бенедикта, проходят очень просто, без пышных церемоний.

Толпы верующих начали прибывать на площадь задолго до начала прощания. Первые люди появились перед базиликой еще в 4 часа утра, то есть за пять с половиной часов до похоронной мессы.

Двенадцать человек под звуки колоколов вынесли деревянный гроб с телом бывшего понтифика из базилики и установили его на площади Святого Петра, чтобы католики могли попрощаться с экс-главой церкви, сообщает Reuters.

Похоронную мессу возглавил Папа Франциск, который прибыл к собору Святого Петра в инвалидном кресле из-за больного колена. Это первый случай в современной истории, когда действующий понтифик хоронит своего предшественника.

Во время похорон усопшего называли Папой-эмеритом, то есть таким, кто уже освобожден от своих обязанностей.

Всего в прощальной мессе участвовало 125 католических кардиналов, 200 епископов и около 3700 священников.

В связи с похоронами Бенедикта во Львове рядом с Ратушей вывесили флаг Ватикана. Об этом сегодня у себя в соцсетях сообщил мэр города Андрей Садовый.

[ + – ] Флаг Ватикана во Львове

"В знак солидарности Львова вывесили перед Ратушей флаг Ватикана", — написал градоначальник.

Напомним, 28 декабря Папа Римским Франциск сообщил, что Бенедикт очень болен. Тогда в пресс-службе Ватикана рассказали, что его состояние в последнее время ухудшилось.