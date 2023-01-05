На прощання з колишнім Папою Бенедиктом XVI у Ватикані прийшли близько 100 тисяч людей (відео)

Труну з тілом винесли з базиліки та встановили на площі Святого Петра. Похоронну месу за своїм попередником очолив Папа Франциск.

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У Ватикані на площі Святого Петра, де сьогодні відбувається церемонія похорону колишнього Папи Римського Бенедикта XVI, зібралося близько 100 тисяч людей. Про це пише The Guardian.

Папа Бенедикт XVI (Йозеф Ратцинґер) помер 31 грудня у віці 95 років. Він очолював католицьку церкву з 2005 року до своєї відставки у 2013 році.

Протягом трьох днів, коли тіло колишнього понтифіка було в базиліці Святого Петра, попрощатися з ним прийшли близько 135 тисяч осіб, що значно перевищило очікування офіційних осіб Ватикану.

Як повідомив глава пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, похорон, згідно з побажанням самого Бенедикта, проходить дуже просто, без пишних церемоній.

Натовпи вірян почали прибувати на майдан задовго до початку прощання. Перші люди з'явилися перед базилікою ще о 4-й годині ранку, тобто за п'ять із половиною години до похоронної меси.

Дванадцять людей під звуки дзвонів винесли дерев'яну труну з тілом колишнього понтифіка з базиліки та встановили її на площі Святого Петра, щоб католики могли попрощатися з ексголовою церкви, повідомляє Reuters.

Похоронну месу очолив Папа Франциск, який прибув до собору Святого Петра в інвалідному візку через хворе коліно. Це перший випадок у сучасній історії, коли чинний понтифік ховає свого попередника.

Під час похорону покійного називали Папою-емерітом, тобто таким, хто вже звільнений від своїх обов'язків.

Загалом у прощальній месі брали участь 125 католицьких кардиналів, 200 єпископів і близько 3700 священиків.

У зв'язку з похороном Бенедикта у Львові поряд із Ратушею вивісили прапор Ватикану. Про це сьогодні в себе в соцмережах повідомив мер міста Андрій Садовий.

[ + – ] Прапор Ватикану у Львові

"На знак солідарності Львова вивісили перед Ратушею прапор Ватикану", — написав градоначальник.

Нагадаємо, 28 грудня Папа Римським Франциск повідомив, що Бенедикт дуже хворий. Тоді в пресслужбі Ватикану розповіли, що його стан останнім часом погіршився.