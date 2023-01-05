СМИ пишут об исчезновении в РФ 69-летней звезды "Сватов": что известно

Знаменитая актриса Татьяна Кравченко не приехала на спектакль в Санкт-Петербурге и перестала отвечать на звонки. Заметив пропажу, ее коллеги хотели даже поехать в Москву и выломать двери ее квартиры.

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Российская актриса театра и кино Татьяна Кравченко, снимавшаяся в популярном сериале "Сваты" 4 января должна была выйти на сцену в Санкт-Петербурге, но без всякого предупреждения на спектакль не явилась. Ее коллеги пытались дозвониться до актрисы, однако все попытки были безуспешными, сообщает российской издание "Газета.ru".

Журналисты пишут, что когда Кравченко не приехала во Дворец искусств Ленинградской области на антрепризу "Гвоздь сезона, или Все билеты проданы", ее коллега Стас Садальский даже предложил поехать к ней на квартиру в Москву и выломать двери. Но позже от такой крайней меры отказались, а пропажу актрисы объяснили ухудшением состояния здоровья.

Версию о том, что Кравченко стало плохо подтверждают журналисты "Московского комсомольца". В их публикации отмечалось, что у актрисы, которая никогда позволяла себе пропускать спектакли, началась глубокая депрессия и ее здоровье ухудшилось после того, как умер Руслан Хасбулатов. По слухам он был ее старым приятелем.

Между тем попытки журналистов "МК" связаться с Кравченко вплоть до начала спектакля таки и не увенчались успехом. В итоге на сцену вместо нее вышла Зоя Буряк, которая и сыграла в спектакле роль звезды "Сватов".

"Даже не знаю, что без Кравченко делать будем. Наш зритель приходит на двух звезд этого спектакля, лица которых на афише", — рассказал Садальский журналистам.

Между тем издание "Дни.ру" сообщает, что Кравченко все же вышла на связь, однако ни о каких официальных заявлениях актрисы не известно.

Ранее сообщалось, что напарник Татьяны Кравченко по сериалу "Сваты" актер Федор Добронравов в конце июня прошлого года появился в военном госпитале Самары, чтобы поддержать российских военнослужащих. Он рассказывал раненым о том, как проходили съемки сериала "Сваты", и о том, как когда-то служил в Воздушно-десантных войсках.

В апреле 2022 Фокус сообщал о том, что в селе Горенка Бучанского района под Киевом во двор дома, где снимали сериал "Сваты", залетели российские снаряды. В результате обстрела были разрушены забор и детская площадка.