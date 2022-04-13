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Стиль жизни Российско-украинская война

Россияне накрыли снарядами место, где снимались "Сваты" (видео)

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сваты
Фото: Скриншот

До войны это был красивый дом с аккуратным и ухоженным двором.

В селе Горенка Бучанского района под Киевом российские снаряды прилетели во двор дома, где снимался сериал "Сваты". Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале "Быстрый Фокус".

На кадрах показан дом до и после прихода "русского мира". После обстрела оккупантами ракеты попали во двор, разрушив забор и детскую площадку. Также рядом с жильем видна большая воронка от снаряда. Сам дом, если судить по видео, не пострадал.

По сюжету, в этом доме жили Валентина и Иван Будько, главные герои сериала.

Дом, где снимались "Сваты"

Во время войны много известных людей столкнулись либо с потерей жилья, разрушенного оккупантами, либо с проделками мародеров. Так, в Ворзеле, где расположен дом боксера Александра Усика, российские военные испоганили двор, а также оставили после себя следы застолья.

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин показал подписчикам сгоревшее дотла жилье в Гостомеле, а дизайнер Эльвира Гасанова продемонстрировала огромную дыру в стене своего особняка в Буче.

Олег Скрипка, лидер коллектива "Воплі Відоплясова" рассказал, что россияне ограбили его дачу в Козаровичах, однако не тронули очень ценную картину.