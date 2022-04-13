Росіяни накрили снарядами місце, де знімалися "Свати" (відео)

До війни це був гарний будинок з акуратним і доглянутим двором.

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У селі Горенка Бучанського району під Києвом російські снаряди прилетіли на подвір'я будинку, де знімався серіал "Свати". Відповідне відео опубліковано в телеграм-каналі "Быстрый Фокус".

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На кадрах показаний будинок до та після приходу "русского мира". Після обстрілу окупантами ракети потрапили у двір, зруйнувавши паркан і дитячий майданчик. Також поряд із житлом видно велику вирву від снаряда. Сам будинок, якщо судити з відео, не постраждав.

За сюжетом, у цьому будинку жили Валентина й Іван Будько, головні герої серіалу.

[ + – ] Будинок, де знімалися "Свати"

Під час війни багато відомих людей зіштовхнулися або з втратою житла, зруйнованого окупантами, або з витівками мародерів. Так, у Ворзелі, де розташований будинок боксера Олександра Усика, російські військові споганили двір, а також залишили після себе сліди застілля.

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