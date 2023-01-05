ЗМІ пишуть про зникнення в РФ 69-річної зірки "Сватів": що відомо

Знаменита акторка Тетяна Кравченко не приїхала на спектакль у Санкт-Петербурзі та перестала відповідати на дзвінки. Помітивши зникнення, її колеги хотіли навіть поїхати в Москву та виламати двері її квартири.

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Російська акторка театру та кіно Тетяна Кравченко, яка знімалася в популярному серіалі "Свати", 4 січня мала вийти на сцену в Санкт-Петербурзі, але без жодного попередження на спектакль не з'явилася. Її колеги намагалися додзвонитися до акторки, проте всі спроби були безуспішними, повідомляє видання "Газета.ru".

Журналісти пишуть, що коли Кравченко не приїхала до Палацу мистецтв Ленінградської області на антрепризу "Цвях сезону, або Усі квитки продані", її колега Стас Садальський навіть запропонував поїхати до неї на квартиру в Москву та виламати двері. Але пізніше від такого крайнього заходу відмовилися, а зникнення актриси пояснили погіршенням стану здоров'я.

Версію про те, що Кравченко погано, підтверджують журналісти "Московського комсомольця". У їхній публікації зазначалося, що в акторки, яка ніколи дозволяла собі пропускати вистави, почалася глибока депресія, і її здоров'я погіршилося після того, як помер Руслан Хасбулатов. За чутками, він був її старим приятелем.

Водночас спроби журналістів "МК" зв'язатися з Кравченко аж до початку вистави таки не увінчалися успіхом. У результаті на сцену замість неї вийшла Зоя Буряк, яка зіграла у виставі роль зірки "Сватів".

"Навіть не знаю, що без Кравченко робитимемо. Наш глядач приходить на двох зірок цієї вистави, обличчя яких на афіші", — розповів Садальський журналістам.

Водночас видання "Дні.ру" повідомляє, що Кравченко все ж таки вийшла на зв'язок, проте про жодні офіційні заяви акторки не відомо.

Раніше повідомлялося, що напарник Тетяни Кравченко із серіалу "Свати" актор Федір Добронравов наприкінці червня минулого року з'явився у військовому шпиталі Самари, щоб підтримати російських військовослужбовців. Він розповідав пораненим про те, як відбувалися зйомки серіалу "Свати" і про те, як колись служив у повітряно-десантних військах.

У квітні 2022 року Фокус повідомляв про те, що в селі Горенка Бучанського району під Києвом у двір будинку, де знімали серіал "Свати", залетіли російські снаряди. Внаслідок обстрілу було зруйновано паркан і дитячий майданчик.