Путин объявил рождественское "перемирие" в Украине: появилась реакция США, Германии и НАТО

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, ничто не указывает на изменение планов Путина и его целей в Украине. А президент США Джо Байден считает, что глава Кремля таким образом хочет выиграть себе "передышку".

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Президент США Джо Байден скептически оценил заявления главы Кремля Владимира Путина о прекращении огня на православное Рождество. По его словам, ему не хочется отвечать на все то, о чем говорит Путин. Об этом сообщает CNN.

"Мне не хочется комментировать какие бы то ни было заявления Путина. Интересно, он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25-го и на новый год", — сказал Байден.

"Думаю, ему нужна передышка", — добавил глава Белого дома.

Реакция НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит изменений в позиции Москвы по Украине. Он настаивает, что Кремлю нужна "часть Европы, где можно было бы контролировать соседнюю страну".

"Ничто не указывает на изменение планов президента Путина, его целей в Украине", — заявил Столтенберг в столице Норвегии Осло после того, как Путин анонсировал "рождественское прекращение огня".

Эрдоган предложил посредничество

Заявление Путина о перемирии на Рождество последовало после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который призвал российского президента объявить прекращение огня в одностороннем порядке.

В четверг, 5 января, после утреннего телефонного разговора с Путиным турецкий лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и сообщил, что Турция готова возложить на себя посредническую миссию в переговорах между Киевом и Москвой по достижению долгосрочного мира.

В расшифровке на сайте офиса президента Турции сообщается также о предложении дипломатической поддержки Украине относительно запорожской АЭС.

Турция стала посредником в зерновой сделке между РФ, Украиной и ООН.

Реакция Германии

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если бы Путин действительно хотел мира, "он бы отправил своих солдат домой".

"Так называемое прекращение огня не несет ни свободы, ни безопасности для людей, которые ежедневно живут под российской оккупацией", — отметила глава дипломатического ведомства.

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк назвал заявление Кремля "лицемерием". По его словам, "временное соглашение" будет возможно только если Россия уйдет с оккупированных в Украине территорий.

"Оставьте лицемерие себе", — написал советник в Twitter.

Напомним, что в Кремле ответили на распространившиеся слухи о поездке Путина в Донецк во время "рождественского перемирия". Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил режим прекращения огня по всей линии фронта с полудня 6 января до полуночи 7-го.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ могут пойти на чрезвычайные меры из-за мобилизации. Из-за значительных потерь живой силы в Украине, страна-агрессор планирует очередную крупную волну мобилизации.