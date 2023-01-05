Путін оголосив різдвяне "перемир'я" в Україні: з'явилася реакція США, Німеччини та НАТО

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, ніщо не вказує на зміну планів Путіна та його цілей в Україні. А президент США Джо Байден вважає, що глава Кремля так хоче виграти собі "перепочинок".

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Президент США Джо Байден скептично оцінив заяви глави Кремля Володимира Путіна щодо припинення вогню на православне Різдво. За його словами, йому не хочеться відповідати на те, про що говорить Путін. Про це повідомляє CNN.

"Мені не хочеться коментувати будь-які заяви Путіна. Цікаво, він був готовий бомбардувати лікарні, дитячі садки та церкви 25-го і на Новий рік", — сказав Байден.

"Думаю, йому потрібна перепочинок", — додав глава Білого дому.

Реакція НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не бачить змін у позиції Москви щодо України. Він наполягає, що Кремлю потрібна "частина Європи, де можна було б контролювати сусідню країну".

"Ніщо не вказує на зміну планів президента Путіна, його цілей в Україні", — заявив Столтенберг у столиці Норвегії Осло після того, як Путін анонсував "різдвяне припинення вогню".

Ердоган запропонував посередництво

Заява Путіна про перемир'я на Різдво відбулася після телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, який закликав російського президента оголосити припинення вогню в односторонньому порядку.

У четвер, 5 січня, після ранкової телефонної розмови з Путіним турецький лідер зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та повідомив, що Туреччина готова покласти на себе посередницьку місію у переговорах між Києвом та Москвою щодо досягнення довгострокового миру.

У розшифровці на сайті Офісу президента Туреччини повідомляється також про пропозицію дипломатичної підтримки Україні щодо запорізької АЕС.

Туреччина стала посередником у зерновій угоді між РФ, Україною та ООН.

Реакція Німеччини

Зі свого боку, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що якби Путін справді хотів миру, "він відправив би своїх солдатів додому".

"Так зване припинення вогню не несе ні свободи, ні безпеки для людей, які щодня мешкають під російською окупацією", — зазначила глава дипломатичного відомства.

Радник голови ОП України Михайло Подоляк назвав заяву Кремля "лицемірством". За його словами, "тимчасова угода" буде можлива лише якщо Росія піде з окупованих в Україні територій.

"Залишіть лицемірство собі", — написав радник у Twitter.

Нагадаємо, що в Кремлі відповіли на чутки про поїздку Путіна до Донецька під час "різдвяного перемир'я ". Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив режим припинення вогню по всій лінії фронту з полудня 6 січня до півночі 7-го.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ можуть піти на надзвичайні заходи через мобілізацію. Через значні втрати живої сили в Україні, країна-агресор планує чергову велику хвилю мобілізації.