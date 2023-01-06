В Москве возмутились арестом журналиста Марата Касема в Риге и обратились в ООН

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора "Sputnik Литва" покушением на свободу слова. Латвийский журналист в течение нескольких лет работал в Москве на медиагруппу "Россия сегодня".

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой обратить внимание на задержание шеф-редактора агентства "Sputnik Литва" Марата Касема. Об этом она написала в пятницу, 6 января, в своем Telegram-канале.

Омбудсмен, в частности, заявила, что расценивает арест Касема как "покушение на свободу слова и нарушение международных обязательств Латвии в сфере защиты прав журналистов".

"Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой обратить внимание на этот вопиющий факт и принять меры в рамках своего мандата по защите прав Марата Касема", — подчеркнула Москалькова.

По ее словам, спецслужбы Латвии "без каких-либо объяснений" обвинили шеф-редактора информационного портала "в шпионаже в пользу России".

Задержание журналиста в Риге: что произошло?

Вчера, 5 января, стало известно, что Служба госбезопасности Латвии 3 января задержала в Риге шеф-редактора российского пропагандистского портала "Sputnik Литва" Марата Касема. Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста.

[ + – ] Марат Касем — шеф-редактор агентства "Sputnik Литва"

Против латышского журналиста возбудили уголовное дело из-за нарушения санкций, установленных Советом Безопасности ООН (часть 1 статьи 84 УК Латвии). В случае, если вина Касема будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По словам Москальковой, сейчас он находится в рижской Центральной тюрьме.

Касем является гражданином Латвии, однако в течение нескольких лет живет и работает в Москве в российской медиагруппе "Россия сегодня", куда входит агентство "Sputnik Литва". Данный информационный ресурс регулярно дискредитировал деятельность страны и ее партнеров.

Напомним, в марте 2022 года компания Google заявила о полном блокировании каналов RT и Sputnik, а также связанные с ними YouTube-каналов. Аналогичное решение приняла Meta и ограничила доступ к российским государственным СМИ.

28 декабря в Управлении по делам гражданства и миграции Латвии приняли решение не лишать виз сотрудников российского телеканала "Дождь", которому ранее аннулировали лицензию. Изучив визы сотрудников "Дождя", в ведомстве заключили, что журналисты могут продолжить жить и вести трудовую деятельность на территории страны.