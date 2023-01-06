У Москві обурилися арештом журналіста Марата Касема у Ризі та звернулися до ООН

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова назвала затримання шеф-редактора "Sputnik Литва" замахом на свободу слова. Латвійський журналіст протягом кількох років працював у Москві на медіагрупу "Росія сьогодні".

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Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка із проханням звернути увагу на затримання шеф-редактора агентства "Sputnik Литва" Марата Касема. Про це вона написала у п'ятницю, 6 січня, у своєму Telegram-каналі.

Омбудсменка, зокрема, заявила, що розцінює арешт Касема як "замах на свободу слова та порушення міжнародних зобов'язань Латвії у сфері захисту прав журналістів".

"Звертаюся до верховного комісара ООН з прав людини з проханням звернути увагу на цей кричущий факт і вжити заходів у межах свого мандата із захисту прав Марата Касема", — наголосила Москалькова.

За її словами, спецслужби Латвії "без жодних пояснень" звинуватили шеф-редактора інформаційного порталу "у шпигунстві на користь Росії".

Затримання журналіста у Ризі: що сталося?

5 січня стало відомо, що Служба держбезпеки Латвії 3 січня затримала в Ризі шеф-редактора російського пропагандистського порталу "Sputnik Литва" Марата Касема. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту.

[ + – ] Марат Касем — шеф-редактор агентства "Sputnik Литва"

Проти латиського журналіста порушили кримінальну справу через порушення санкцій, встановлених Радою Безпеки ООН (частина 1 статті 84 КК Латвії). У разі, якщо провину Касема доведуть, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

За словами Москалькової, зараз він перебуває у ризькій Центральній в'язниці.

Касем є громадянином Латвії, проте протягом кількох років живе та працює в Москві у російській медіагрупі "Росія сьогодні", куди входить агентство "Sputnik Литва". Цей інформаційний ресурс регулярно дискредитував діяльність країни та її партнерів.

Нагадаємо, у березні 2022 року компанія Google заявила про повне блокування каналів RT і Sputnik, а також пов'язані з ними YouTube-каналів. Аналогічне рішення ухвалила Meta та обмежила доступ до російських державних ЗМІ.

28 грудня в Управлінні у справах громадянства та міграції Латвії ухвалили рішення не позбавляти віз співробітників російського телеканалу "Дождь", якому раніше анулювали ліцензію. Вивчивши візи співробітників "Дождя", у відомстві зробили висновок, що журналісти можуть продовжити жити і вести трудову діяльність на території країни.