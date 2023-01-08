Три недели в коме: принцесса Таиланда не приходит в сознание из-за проблем с сердцем

Старшая дочь тайского короля Маха Вачиралонгкорна потеряла сознание 15 декабря из-за тяжелой сердечной аритмии.

Related video

44-летняя дочь короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна принцесса Баджракитиябха остается в коме более трех недель после обморока из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы королевского двора.

Старшая дочь тайского короля потеряла сознание 15 декабря из-за тяжелой сердечной аритмии — которая возникла в результате воспаления, вызванного микоплазменной инфекцией.

"Врачи продолжают предоставлять лекарства и использовать оборудование для поддержки функций сердца, легких и почек, а также использовать антибиотики, внимательно следя за ее состоянием", — говорят в королевском дворце.

Принцесса Баджаракитьябха заболела, когда готовила своих собак к соревнованиям в северо-восточной провинции Накхонратчасима. Изначально она проходила лечение там, затем ее отвезли на вертолете в столицу Таиланда Бангкок.

[ + – ] Кроме принцесс Баджракитиябхи и Сириваннавари на тайский престол может претендовать наследный принц Дипангкорн Расмичоти

Принцесса — одна из трех детей короля Ваджиралонгкорна, которые имеют официальные титулы и право на престол и наиболее вероятная претендентка на тайскую корону. Однако король еще официально не назначал наследника, также не было официального обсуждения перспективы принцессы занять трон.

Принцесса Баджракитиябха хорошо образована: имеет степени магистра юриспруденции и бакалавра международных отношений,а также получила степень доктора юридических наук. Была постоянным представителем Таиланда в ООН (в Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию), а с 2006 года работает в Генеральной прокуратуре Таиланда, в настоящее время дочь тайского короля — сотрудница Генеральной прокуратуры провинции Удонтхани.

Напомним, с 1 января четверо внуков королевы Дании Маргрете II лишились титулов принцев и принцесс. Решение было принято для того, чтобы позволить детям ее младшего сына Иохима жить нормальной жизнью без королевских обязательств.

31 декабря бывший Папа Римский Бенедикт XVI умер в возрасте 95 лет. Незадолго до его смерти Папа Франциск рассказал, что понтифик очень болен.