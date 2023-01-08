Три тижні в комі: принцеса Таїланду не приходить до тями через проблеми із серцем

Старша дочка тайського короля Маха Вачхіралонгкона знепритомніла 15 грудня через тяжку серцеву аритмію.

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44-річна дочка короля Таїланду Маха Вачхіралонгкона принцеса Баджракітіябха залишається в комі понад три тижні після втрати свідомості через проблеми із серцем. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву пресслужби королівського двору.

Старша дочка тайського короля знепритомніла 15 грудня через тяжку серцеву аритмію — яка виникла внаслідок запалення, спричиненого мікоплазмовою інфекцією.

"Лікарі продовжують надавати ліки та використовувати обладнання для підтримки функцій серця, легень та нирок, а також використовувати антибіотики, уважно стежачи за її станом", — кажуть у королівському палаці.

Принцеса Баджракітіябха захворіла, коли готувала своїх собак до змагань у північно-східній провінції Накхонратчасима. Спочатку вона проходила лікування там, потім її відвезли гелікоптером до столиці Таїланду Бангкок.

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Принцеса — одна з трьох дітей короля Ваджиралонгкона, які мають офіційні титули і право на престол та найімовірніша претендентка на тайську корону. Однак король ще офіційно не призначав спадкоємця, також не було офіційного обговорення перспективи принцеси зайняти трон.

Принцеса Баджракітіябха добре освічена: має ступінь магістра юриспруденції та бакалавра міжнародних відносин, а також здобула ступінь доктора юридичних наук. Була постійною представницею Таїланду в ООН (у Комісії ООН з питань запобігання злочинності та кримінальному правосуддю), а з 2006 року працює в Генеральній прокуратурі Таїланду, нині дочка тайського короля — співробітниця Генеральної прокуратури провінції Удонтхані.

Нагадаємо, з 1 січня четверо онуків королеви Данії Маргрете II втратили титули принців і принцес. Рішення було ухвалено для того, щоб дозволити дітям її молодшого сина Йокіма жити нормальним життям без королівських зобов'язань.

31 грудня колишній Папа Римський Бенедикт XVI помер у віці 95 років. Незадовго до його смерті Папа Франциск розповів, що понтифік дуже хворий.