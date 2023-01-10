Под названием TV Rain: российский телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах

Сообщается, что лицензия предполагает, что российский телеканал сможет вещать на протяжении 5 лет.

Related video

Нидерланды выдали российскому телеканалу "Дождь" лицензию на вещание. Об этом сказано в сообщении медиарегулятора страны — Commissariaat voor de Media.

"Медиарегулятор дает разрешение TVR Studios B.V. предоставлять услуги коммерческого телевизионного вещания как коммерческому медиа-учреждению через программный канал под названием TV Rain, – сказано в сообщении.

Также говорится, что такое решение приняли 22 декабря 2022 года. Регулятор отметил, что не увидел никаких оснований для отказа от предоставления разрешения.

Отметим, что компания TVR Studios B.V. была зарегистрирована в Амстердаме. Она подала заявку на то, чтобы получить лицензию еще 6 декабря 2022 года.

Телеканал "Дождь"

"Дождь" — российский телеканал, который запустили в 2010 году. После начала полномасштабной войны РФ с Украиной вещание на территории России было приостановлено. Однако затем снова возобновилось, когда канал получил лицензию в Латвии. Затем латвийские власти отозвали лицензию. С декабря 2019 года главным редактором является российский журналист Михаил Дзядко.

Напомним, еще 1 декабря 2022-го года во время прямого эфира ведущий "Дождя" Алексей Коростелев сказал, что репортажи журналистов помогают с оснащением российской армии.

"Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте", — уточнил ведущий.

После чего 6 декабря телеканалу аннулировали лицензию на вещание в Латвии. В латышском Национальном совете по электронным СМИ посчитали, что руководство российского медиа не осознает значимости своих нарушений.

Также сообщалось, что Песков прокомментировал отзыв лицензии у "Дождя" в Латвии. По словам представителя Кремля, аннулирование лицензии для телеканала иллюстрирует заблуждение о том, что за границей лучше, чем в России. "Дождь" называет обвинения властей Латвии в свою сторону "несправедливыми и абсурдными".