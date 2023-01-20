"Стал посмешищем": полиция оштрафовала премьер-министра Великобритании Риши Сунака (видео)

Британский премьер снимал видео для Instagram в автомобиле, не пристегнувшись ремнем безопасности. За этим его застала патрульная полиция.

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Премьер-министра Великобритании Риши Сунака оштрафовали за непрестегнутый ремень безопасности. Об этом пишет BBC.

Издание пишет, что 42-летний политик снимали видео для своих социальных сетей, за чем его и застали полицейские.

Ролик записывался для аккаунта Сунака в Instagram. На нем видно, как политик поворачивается к камере без ремня безопасности, чтобы рассказать о программе улучшения работы правительства.

[ + – ] Полиция оштрафовала Риши Сунака

Полиция графства Ланкашир заявила, что глава британского правительства признал свою ошибку и принес извинения. Также ему придется заплатить штраф.

Отметим, что неизвестно, на какую сумму оштрафован премьер-министр.

В материале сказано, что пассажиры, которые проигнорировали правило о ремне безопасности, могут быть оштрафованы на 100 фунтов стерлингов (около 123 долларов). Более того, если дело попадет в суд, то сумма штрафа может увеличиться до 500 фунтов стерлингов. Штраф необходимо заплатить в течение 28 дней.

Реакция лейбористов

Журналисты пишут, что политики из конкурирующей партии успели назвать Сунака "посмешищем". Они заявили, что, став вторым премьер-министром в истории, оштрафованным полицией.

По словам заместителя лидера лейбористов Дейзи Купер, консервативные политики держат британцев за дураков.

"Они продолжают вести себя так, как будто есть один правила для них, а также другие правила для всех остальных. Штраф является напоминанием о том, что консерваторы в конечном итоге получат по заслугам", — заявила она.

Однако депутат парламента от Консервативной партии Саут Бентон отметил, что полиция Ланкашира зря тратит время.

"Подавляющее большинство людей подумало бы, что политически мотивированные жалобы на ремни безопасности — это неэффективное использование ресурсов", — сказал он.

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании, глава Консервативной партии (неофициальное название "тори"). Ранее был главным секретарем и главой Казначейства Соединенного королевства.

Ранее Фокус писал, что, по предположению СМИ, британские политики опасаются за будущий визит Бориса Джонсона в Киев. Журналисты пишут, что некоторые британские консерваторы опасаются, что визит Джонсона может испортить отношения между Зеленским и Риши Сунаком.

Также сообщалось, что Лукашенко посетил хайтек-выставку в Минске. По словам белорусского политика, на западе начинают понимать, что "дурью заниматься нечего" — нужно сотрудничать белорусами.

Еще напомним, что у бегуна Усейна Болта со счета украли $13 млн. Со счетов частной инвестиционной компании на Ямайке пропали средства 30 клиентов на общую сумму более $1,2 млрд. Руководство заявило о мошеннических действиях со стороны своего бывшего сотрудника.