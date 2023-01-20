"Став посміховиськом": поліція оштрафувала прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака (відео)

Британський прем'єр знімав відео для Instagram в автомобілі, не пристебнувшись ременем безпеки. За цим його застала патрульна поліція.

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Прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака оштрафували за непристебнутий ремінь безпеки. Про це пише ВВС.

Видання пише, що 42-річний політик знімали відео для своїх соціальних мереж, за що його й застали поліцейські.

Ролик записувався для облікового запису Сунака в Instagram. На ньому видно, як політик повертається до камери без ременя безпеки, щоб розповісти про програму покращення роботи уряду.

[ + – ] Поліція оштрафувала Ріші Сунака

Поліція графства Ланкашир заявила, що глава британського уряду визнав свою помилку і просив вибачення. Також йому доведеться сплатити штраф.

Зазначимо, що невідомо, яку суму оштрафовано прем'єр-міністра.

У матеріалі сказано, що пасажири, які проігнорували правило про ремені безпеки, можуть оштрафувати на 100 фунтів стерлінгів (близько 123 долари). Щобільше, якщо справа потрапить до суду, сума штрафу може збільшитися до 500 фунтів стерлінгів. Штраф потрібно сплатити протягом 28 днів.

Реакція лейбористів

Журналісти пишуть, що політики з конкуруючої партії встигли назвати Сунака "посміховиськом". Вони заявили, що став другим прем'єр-міністром в історії, оштрафованим поліцією.

За словами заступника лідера лейбористів Дейзі Купер, консервативні політики тримають британців за дурнів.

"Вони продовжують поводитися так, начебто є один правила для них, а також інші правила для всіх інших. Штраф є нагадуванням про те, що консерватори зрештою отримають по заслугах", — заявила вона.

Проте депутат парламенту від Консервативної партії Саут Бентон зазначив, що поліція Ланкашира даремно витрачає час.

"Переважна більшість людей подумала б, що політично мотивовані скарги на ремені безпеки — це неефективне використання ресурсів", — сказав він.

Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Великобританії, голова Консервативної партії (неофіційна назва "торі"). Раніше був головним секретарем та головою Скарбниці Сполученого королівства.

Раніше Фокус писав, що за припущенням ЗМІ, британські політики побоюються за майбутній візит Бориса Джонсона до Києва. Журналісти пишуть, що деякі британські консерватори побоюються, що візит Джонсона може зіпсувати відносини між Зеленським та Ріші Сунаком.

Також повідомлялося, що Лукашенко відвідав хайтек-виставку у Мінську. За словами білоруського політика, на заході починають розуміти, що "дурнем займатися нема чого" — треба співпрацювати білорусами.

Ще нагадаємо, що у бігуна Усейна Болта з рахунку вкрали $13 млн. З рахунків приватної інвестиційної компанії на Ямайці зникли кошти 30 клієнтів на загальну суму понад $1,2 млрд. Керівництво заявило про шахрайські дії з боку свого колишнього співробітника.