Схватил за волосы и ударил: в Германии напали на девушек из Украины

По данным полиции, инцидент произошел на одной из центральных станций метро Берлина. Девушек обругали матом в вагоне поезда, а затем напали на них.

Related video

В Берлине трое русскоязычных мужчин оскорбили и напали на двух девушек из Украины, инцидент произошел днем 21 января в метрополитене. Об этом сообщила местная полиция.

По данным следствия, две девушки 24 и 25 лет ехали в вагоне метро на 8-й линии в направлении Германштрассе.

"В вагоне находились трое мужчин, которые разговаривали друг с другом по-русски. Когда мужчины увидели женщин, они неоднократно оскорбили их матом", — отметили полицейские.

Украинки вышли из поезда на станции "Александерплац", центральной площади Берлина. Мужчины последовали за ними.

"Один из троицы схватил 24-летнюю девушку за волосы и ударил ее по голове. Свидетель заметил нападение и попросил бандита и его напарника остановиться. Мужчины убежали в неизвестном направлении", — сообщила берлинская полиция.

Пострадавшая жаловалась на головную боль, но к врачам не обратилась. Ведется расследование по делу о нанесении телесных повреждений и оскорблениях.

Посольство Украины в Германии на момент публикации новости не отреагировало на инцидент с нападением на девушек.

Напомним, что в Швейцарии в августе прошлого года русскоязычный мужчина напал на украинских студентов. С мужчиной начали говорить на английском языке, но ему это не понравилось.

Телеведущая из Украины Анна Олицкая в июне 2022 года рассказала, как ей угрожал русскоязычный житель Германии за то, что ее сын сказал на улице "Слава Украине".

Фокус в сентябре прошлого года писал о нападении на семью беженцев из Украины. Восьмилетней девочке и ее 46-летней матери нанесли несколько ножевых ранений.