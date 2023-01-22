Схопив за волосся і вдарив: у Німеччині напали на дівчат із України

За даними поліції, інцидент стався на одній із центральних станцій метро Берліна. Дівчат облаяли матом у вагоні поїзда, а потім напали на них.

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У Берліні троє російськомовних чоловіків образили та напали на двох дівчат з України, інцидент стався вдень 21 січня у метрополітені. Про це повідомила місцева поліція.

За даними слідства, дві дівчини 24 та 25 років їхали у вагоні метро на 8-й лінії у напрямку Германштрассе.

"У вагоні перебували троє чоловіків, які розмовляли один з одним російською мовою. Коли чоловіки побачили жінок, вони неодноразово образили їх матом", — зазначили поліцейські.

Українки вийшли із поїзда на станції "Олександерплац", центральної площі Берліна. Чоловіки пішли за ними.

"Один із трійці схопив 24-річну дівчину за волосся і вдарив її по голові. Свідок помітив напад і попросив бандита та його напарника зупинитися. Чоловіки втекли у невідомому напрямку", — повідомила берлінська поліція.

Постраждала скаржилася на біль голови, але до лікарів не звернулася. Ведеться розслідування у справі про завдання тілесних ушкоджень та образи.

Посольство України в Німеччині на момент публікації новини не відреагувало на інцидент із нападом на дівчат.

Нагадаємо, що у Швейцарії в серпні минулого року російськомовний чоловік напав на українських студентів. З чоловіком почали розмовляти англійською мовою, але це йому не сподобалося.

Телеведуча з України Ганна Олицька у червні 2022 року розповіла, як їй погрожував російськомовний мешканець Німеччини за те, що її син сказав на вулиці "Слава Україні".

Фокус у вересні минулого року писав про напад на сім'ю біженців з України. Восьмирічній дівчинці та її 46-річній матері завдали кілька ножових поранень.