Турецкая партия заявила, что страна выйдет из НАТО в этом году, у Эрдогана опровергают

Националистическая партия "Родина" поддерживает вторжение России в Украину и считает, что Турция должна прекратить свое членство в Альянсе. В январе политсила начала масштабную кампанию "Выйдем из НАТО".

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Заместитель председателя турецкой партии "Родина" Этхем Санджак заявил 24 января, что страна может выйти из Североатлантического Альянса. Его слова цитирует издание Aydinlik.

По словам Санджака, к этому решению страну якобы принуждают "провокации Запада".

"Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Они пытаются втянуть нас в водоворот на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах", — прокомментировал он.

Националистическая партия "Родина", основанная в 2015 году, известна своей пророссийской позицией. Глава политический силы Догу Перинчек, в частности, поддержал военную агрессию РФ против Украины.

"Господин Путин знает, что угрозы США нельзя остановить заявлениями. Военная операция России, оружие, используемое Россией, это оружие, которое приносит мир и спокойствие", — сказал Перинчек в комментарии российским журналистам 24 февраля, когда ВС РФ вторглись на территорию Украины.

При этом он подчеркнул, что Турция займет "свое место среди основателей новой цивилизации".

19 января этого года партия начала общенациональную пропагандистскую кампанию "Выйдем из НАТО".

"Сильное НАТО — это сильная угроза. Пытаясь расшириться на восток, НАТО осаждает нашу страну своими базами внутри и за пределами Турции", — говорится в заявлении на сайте политической силы.

В рамках кампании в турецких городах должны поставить столы для сбора подписей граждан под соответствующей петиций. Также партия обещает устроить митинги и протесты против баз НАТО в стране.

Выход Турции из НАТО: позиция Эрдогана

Между тем в правящей "Партии справедливости и развития" [главой партии является президент Реджеп Тайип Эрдоган] заявили, что выход Турции из Североатлантического Альянса даже не обсуждается. Об этом в эфире турецкого телевидения сказал пресс-секретарь политсилы Омер Челик, передает издание Haber Sol.

"Заявления тех, кто говорит о выходе Турции из НАТО, поразительны. Об этом не может быть и речи", — прокомментировал он.

Челик напомнил, что Турция является одной из стран-основательниц военно-политического блока, поэтому выходить из него не намерена.

Ранее Фокус писал о том, что экс-помощник по нацбезопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон в статье для газеты The Telegraph в начале января написал, что членство Турции в НАТО следует поставить под вопрос в 2023 году из-за неготовности Анкары занять более жесткую позицию по отношению к России.