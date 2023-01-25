Турецька партія заявила, що країна вийде з НАТО цього року, в Ердогана спростовують

Націоналістична партія "Батьківщина" підтримує вторгнення Росії в Україну та вважає, що Туреччина має припинити своє членство в Альянсі. В січні політсила розпочала масштабну кампанію "Вийдемо з НАТО".

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Заступник голови турецької партії "Батьківщина" Етхем Санджак заявив 24 січня, що країна може вийти з Північноатлантичного Альянсу. Його слова цитує видання Aydinlik.

За словами Санджака, до цього рішення країну нібито примушують провокації Заходу.

"Туреччина залишить НАТО через п'ять-шість місяців. Вони намагаються втягнути нас у вир на Близькому Сході. Нарешті, ви бачите акції проти Корану у Швеції та Нідерландах", — прокоментував він.

Націоналістична партія "Батьківщина", заснована у 2015 році, відома своєю проросійською позицією. Глава політичної сили Догу Перінчек, зокрема, підтримав військову агресію РФ проти України.

"Пан Путін знає, що погрози США не можна зупинити заявами. Військова операція Росії, зброя, яку використовує Росія, це зброя, яка приносить мир і спокій", — сказав Перінчек у коментарі російським журналістам 24 лютого, коли ЗС РФ вдерлися на територію України.

Водночас він наголосив, що Туреччина займе "своє місце серед засновників нової цивілізації".

19 січня цього року партія розпочала загальнонаціональну пропагандистську кампанію "Вийдемо з НАТО".

"Сильне НАТО — це сильна загроза. Намагаючись розширитися на схід, НАТО тримає в облозі нашу країну своїми базами всередині і за межами Туреччини", — йдеться в заяві на сайті політичної сили.

У межах кампанії у турецьких містах мають поставити столи для збирання підписів громадян під відповідною петицією. Також партія обіцяє влаштувати мітинги та протести проти баз НАТО у країні.

Вихід Туреччини з НАТО: позиція Ердогана

Тим часом у правлячій "Партії справедливості та розвитку" [главою партії є президент Реджеп Таїп Ердоган] заявили, що вихід Туреччини з Північноатлантичного Альянсу навіть не обговорюється. Про це в ефірі турецького телебачення сказав прессекретар політсили Омер Челік, повідомляє видання Haber Sol.

"Заяви тих, хто говорить про вихід Туреччини з НАТО, є разючими. Про це не може навіть йтися", — прокоментував він.

Челік нагадав, що Туреччина є однією із країн-засновниць військово-політичного блоку, тож виходити з нього не має наміру.

Раніше Фокус писав про те, що екс-помічник з нацбезпеки 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон у статті для газети The Telegraph на початку січня написав, що членство Туреччини в НАТО слід поставити під питання у 2023 році через неготовність Анкари зайняти жорсткішу позицію щодо Росії.