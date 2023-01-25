Неделя карантина и регулярные тесты: СМИ раскрыли детали встречи Путина со студентами

Учащимся российских вузов запретили выходить из номеров. Во время изоляции с ними проводили "подготовительные" встречи по видеосвязи.

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Перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным 25 января российские студенты провели неделю на карантине в гостинице в центре Москвы. Им регулярно проводили тесты на наличие коронавируса и запрещали выходить из номеров. Об этом сообщает издание "Агентство" со ссылкой на двух студентов, присутствовавших на встрече с Путиным.

По словам первокурсника Московской политехники Петра Птушкина, он вместе с другими студентами прошел через недельный карантин в гостинице "Президент-Отель" в центре Москвы. Цена стандартного одноместного номера там стартует от 4,6 тысяч рублей за ночь.

"По высшему разряду обслужили: кормили, поили, на любые, так сказать, наши капризы отвечали. Брали ПЦР-тесты, конечно. Кровь сдавали тоже дважды на антитела, как я понимаю, это тоже важно. Вот такие меры безопасности", — рассказал Птушкин.

Другая участница встречи, Наталья Горбунова, подтвердила журналистам, что "подготовительные мероприятия" имели место. По ее словам в обсервации студенты провели "чуть больше недели". Студентка поделилась, что выходить из номера гостиницы было запрещено, также она сдавала ПЦР-тесты и тесты на антитела.

"Также нас собирали в зуме на обсуждение встречи, знакомство, поскольку очно это было невозможно", — добавила собеседница журналистов.

В то же время еще одна участница мероприятия, студентка Северо-Кавказского федерального университета Анастасия Подгорная рассказала изданию, что якобы не сидела на карантине и не сдавала ПЦР-тесты перед встречей с президентом РФ.

Журналисты собрали такую информацию в контексте сообщений ряда СМИ об ухудшении здоровья Путина. В частности, британский таблоид The Mirror со ссылкой на источники сообщал, что родственникам российского президента все чаще приходится беспокоиться о его состоянии, они отмечают приступы кашля, тошноты и плохой аппетит.

В январе начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что президент РФ Владимир Путин давно болеет и может скоро умереть.

По данным издания "Проект", Путин пользуется услугами, как минимум, 60 врачей, а в каждой поездке его сопровождают в среднем девять. Наиболее часто рядом с ним находятся лор и хирург, который написал диссертацию о лечении рака щетовидной железы.

25 января президент РФ на встрече со студентами заявил, что Кремль ведет войну против Украины, чтобы защититься от "угроз на прилегающих территориях". По словам Путина, сейчас россиянам необходимо выяснить, "кто мы сегодня в этом мире".