Тиждень карантину та регулярні тести: ЗМІ розкрили деталі зустрічі Путіна зі студентами

Учням російських вишів заборонили виходити з номерів. Під час ізоляції з ними проводили "підготовчі" зустрічі по відеозв'язку.

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Перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним 25 січня російські студенти провели тиждень на карантині у готелі в центрі Москви. Їм регулярно проводили тести на наявність коронавірусу та забороняли виходити з номерів. Про це повідомляє видання "Агентство" з посиланням на двох студентів, які були присутні на зустрічі з Путіним.

За словами першокурсника Московської політехніки Петра Птушкіна, він разом з іншими студентами пройшов через тижневий карантин у готелі "Президент-Отель" у центрі Москви. Ціна стандартного одномісного номера там стартує від 4,6 тисяч рублів за ніч.

"За вищим розрядом обслужили: годували, напували, на будь-які, так би мовити, наші примхи відповідали. Брали ПЛР-тести, звичайно. Кров здавали теж двічі на антитіла, як я розумію, це теж важливо. Ось такі заходи безпеки", — розповів Птушкін.

Інша учасниця зустрічі Наталія Горбунова підтвердила журналістам, що "підготовчі заходи" були. За її словами, в обсервації студенти провели "трохи більше тижня". Студентка поділилася, що виходити з номера готелю було заборонено, також вона складала ПЛР-тести та тести на антитіла.

"Також нас збирали в зумі на обговорення зустрічі, знайомство, оскільки це було неможливо", — додала співрозмовниця журналістів.

У той же час ще одна учасниця заходу, студентка Північно-Кавказького федерального університету Анастасія Підгірна розповіла виданню, що нібито не сиділа на карантині й не здавала ПЛР-тести перед зустріччю з президентом РФ.

Журналісти зібрали таку інформацію у контексті повідомлень низки ЗМІ про погіршення здоров'я Путіна. Зокрема, британський таблоїд The Mirror із посиланням на джерела повідомляв, що родичам російського президента все частіше доводиться турбуватися про його стан, вони зазначають напади кашлю, нудоти та поганий апетит.

У січні начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що президент РФ Володимир Путін давно хворіє і може скоро померти.

За даними видання "Проект", Путін користується послугами щонайменше 60 лікарів, а в кожній поїздці його супроводжують здебільшого дев'ять. Найчастіше поряд із ним знаходяться лор і хірург, який написав дисертацію про лікування раку щитоподібної залози.

25 січня президент РФ на зустрічі зі студентами заявив, що Кремль веде війну проти України, щоб захиститися від "загроз на прилеглих територіях". За словами Путіна, зараз росіянам необхідно з'ясувати, "хто ми сьогодні у цьому світі".