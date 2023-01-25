"Опасное время": республиканцы хотят проверить соблюдение ядерного договора с РФ

Представители Конгресса США опасаются, что российский президент может применить тактическое ядерное оружие в Украине.

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Главы трех комитетов Конгресса Соединенных Шатов Америки от республиканцев Майк Роджерс, Майкл МакКол и Майкл Тернер обратились в администрацию президента Джо Байдена касательно соблюдения Российской Федерацией договора о контроле над ядерными вооружениями (СНВ). Об этом пишет Financial Times.

Сообщается, что в письме, адресованном государственному секретарю США Энтони Блинкену, министру обороны Ллойду Остину и директору национальной разведки Аврил Хейнс, председатели комитетов Палаты представителей требуют принять решение до 31 января.

По словам журналистов, что данному шагу мог поспособствовать прошлогодний отказ РФ от инспекций своих ядерных объектов в рамках СНВ. Кроме того, Кремль не принимал участия в консультациях, предусмотренных договором.

В связи с этим, в США обеспокоены тем, что Владимир Путин может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия в Украине. В своем обращении республиканцы отметили, что нападки на США со стороны РФ за поддержку Украины вызывают у них "серьезные опасения".

"Это происходит в исключительно опасное время, когда и Россия, и Китай расширяют и модернизируют свои арсеналы, Иран продолжает расширять свою ядерную программу, а Северная Корея бряцает ядерной саблей", — говорится в письме.

По мнению Майка Роджерса, Российская Федерация "явно нарушает" ядерное соглашение. Политик заявил, что США должны выявить эти нарушения и указал на то, что в Кремле пытаются запугивать другие страны, чтобы они не предоставляли Украине военную помощь.

В Пентагоне и Госдепартаменте отказались комментировать письмо республиканцев.

Что известно о последнем ядерном соглашении США и РФ

В 2021 году Вашингтон и Москва прияли решение о продлении договора о нераспространении ядерного оружия на пять лет. Документом было предусмотрено ограничение количества развернутых стратегических ядерных вооружений каждой из сторон до 1550 единиц.

По данным журналистов, в прошлом году Россия отказалась принимать участие в консультациях касательно последнего СНВ. При этом в Кремле утверждают, что РФ придерживается прописанных в документе требований.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прекращение диалога о ядерном соглашении произошло по вине Соединенных Штатов. По его словам, в Кремле ожидали от Вашингтона инициативы в данном вопросе.

"Мы не собираемся бегать за ними и говорить: "Давай снова будем друзьями". Они знают, что мы настроены серьезно, и серьезно отреагируют, если к нам будут относиться серьезно", — утверждает глава российского МИД.

Напомним, что 9 декабря прошлого года появилась информация о том, что Владимир Путин может внести в российскую военную доктрину положение, позволяющее России первой наносить упреждающий ядерный удар для разоружения противника.

Фокус также писал о том, что по мнению белорусского оппозиционера Павла Латушко, Владимир Путин и Александр Лукашенко готовятся разместить на территории Республики Беларусь тактическое ядерное оружие. Об этом Латушко сказал 29 декабря на "Радио НВ".

Еще мы писали о том, что 19 января бывший британский премьер-министр Борис Джонсон высказался о вероятности применения ядерного оружия в Украине. Политик заявил, что Владимир Путин "этого не сделает".