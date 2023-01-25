"Небезпечний час": республіканці хочуть перевірити дотримання ядерного договору з РФ

Представники Конгресу США побоюються, що російський президент може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.

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Глави трьох комітетів Конгресу Сполучених Шатів Америки від республіканців Майк Роджерс, Майкл МакКол та Майкл Тернер звернулися до адміністрації президента Джо Байдена щодо дотримання Російською Федерацією договору про контроль над ядерними озброєннями (СНО). Про це пише Financial Times.

Повідомляється, що у листі, адресованому державному секретарю США Ентоні Блінкену, міністру оборони Ллойду Остіну та директору національної розвідки Авріл Хейнс, голови комітетів Палати представників вимагають повідомити про рішення до 31 січня.

За словами журналістів, цьому кроку могла посприяти торішня відмова РФ від інспекцій своїх ядерних об'єктів у рамках СНО. Крім того, Кремль не брав участі у консультаціях, передбачених договором.

У зв'язку з цим у США стурбовані тим, що Володимир Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї в Україні. У своєму зверненні республіканці зазначили, що нападки на США з боку РФ за підтримку України викликають у них "серйозні побоювання".

"Це відбувається у винятково небезпечний час, коли Росія, і Китай розширюють та модернізують свої арсенали, Іран продовжує розширювати свою ядерну програму, а Північна Корея брязкає ядерною шаблею", — йдеться у листі.

На думку Майка Роджерса, Російська Федерація "явно порушує" ядерну угоду. Політик заявив, що США мають виявити ці порушення та вказав на те, що у Кремлі намагаються залякувати інші країни, щоб вони не надавали Україні військову допомогу.

У Пентагоні та Держдепартаменті відмовилися коментувати листа республіканців.

Що відомо про останню ядерну угоду США та РФ

2021 року Вашингтон і Москва ухвалили рішення про продовження договору про нерозповсюдження ядерної зброї на п'ять років. Документом було передбачено обмеження кількості розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь кожної зі сторін до 1550 одиниць.

За даними журналістів, минулого року Росія відмовилася брати участь у консультаціях щодо останнього СНО. При цьому в Кремлі стверджують, що РФ дотримується прописаних у документі вимог.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що припинення діалогу щодо ядерної угоди сталося з вини Сполучених Штатів. За його словами, у Кремлі очікували від Вашингтона ініціативи щодо цього питання.

"Ми не збираємося бігати за ними та говорити: "Давай знову будемо друзями". Вони знають, що ми налаштовані серйозно, і серйозно відреагують, якщо до нас ставитимуться серйозно", — стверджує глава російського МЗС.

Нагадаємо, що 9 грудня минулого року з'явилася інформація про те, що Володимир Путін може внести до російської військової доктрини положення, що дозволяє Росії першою завдавати випереджувального ядерного удару для роззброєння противника.

Фокус також писав про те, що на думку білоруського опозиціонера Павла Латушка, Володимир Путін та Олександр Лукашенко готуються розмістити на території Республіки Білорусь тактичну ядерну зброю. Про це Латушко сказав 29 грудня на Радіо НВ.

Ще ми писали, що 19 січня колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон висловився про ймовірність застосування ядерної зброї в Україні. Політик заявив, що Володимир Путін "цього не зробить".