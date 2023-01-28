Рассылка конвертов со взрывчаткой в Испании: в МВД рассказали, что нашли дома у подозреваемого

Сообщается, что в квартире подозреваемого нашли предметы для изготовления взрывчатки. Предполагается, что он готовился рассылать новые письма с бомбами.

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Полиция Испании обнаружила мастерскую по изготовлению бомб в доме 74-летнего мужчины, который был обвинен в отправке 6 писем со взрывчаткой высокопоставленным дипломатическим и правительственным лицам. Об этом пишет Associated Press.

Сообщается, что Национальный суд Испании ранее заявил, что пенсионеру было предъявлено обвинение в шести преступлениях за отправку писем с бомбами премьер-министру страны, а также в посольства США и Украины в Мадриде.

Издание пишет, что в пятницу 27 января подозреваемый предстал перед судом. В его квартире обнаружили предметы, которые указывают на то, что именно он изготавливал бомбы.

"Внутри дома следователи обнаружили мастерскую с инструментами, сваркой, металлическими элементами и шурупами", — говорится в сообщении МВД Испании.

Сообщается, что подозреваемый готовился отправлять новую партию писем со взрывчаткой.

Напомним, что мужчина был задержан еще в среду 25 января. Мужчину арестовали в городе Миранда-де-Эбро в провинции Бургос.

Письма со взрывчатками в Испании: хронология событий

Также Фокус писал, что 30 ноября 2022 года у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв: в руках у коменданта диппредставительства взорвался конверт со взрывчаткой внутри, который пришел по почте. В результате сотрудник посольства получил легкие ранения.

Позже стало известно, посылка предназначалась послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву. По словам дипломата, более серьезных последствий удалось избежать благодаря реакции и профессиональным действиям сотрудников дипведомства.

После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба распорядился о срочном усилении безопасности зарубежных посольств страны.