В Испании задержали 74-летнего мужчину, подозреваемого в отправке бомбы в посольство Украины

Следователи считают, что пенсионер рассылал взрывчатку в госучреждения и дипмиссии в конце 2022 года. Сейчас полиция обыскивает его дом. Связей с Россией пока не нашли.

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Сотрудники полиции в Испании задержали 74-летнего пенсионера, подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в ряд государственных учреждений и дипломатических представительств в стране с 24 ноября по 2 декабря прошлого года. Об этом сообщает испанское издание ABC.

Мужчину арестовали в городе Миранда-де-Эбро в провинции Бургос.

Следователи предполагают, что именно он отправил бомбы в посольства Украины и США в Мадриде.

Ранее задержанный работал чиновником городского совета Витории, а сейчас живет один и не принадлежит к какой-либо политической группе. Также пока не выявлено каких-либо связей пенсионера с Россией или российскими спецслужбами.

В настоящее время правоохранительные органы проводят обыск у него дома.

Письма со взрывчатками в Испании: хронология событий

30 ноября 2022 года у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв: в руках у коменданта диппредставительства взорвался конверт со взрывчаткой внутри, который пришел по почте. В результате сотрудник посольства получил легкие ранения.

Позже стало известно, посылка предназначалась послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву. По словам дипломата, более серьезных последствий удалось избежать благодаря реакции и профессиональным действиям сотрудников дипведомства.

После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба распорядился о срочном усилении безопасности зарубежных посольств страны.

Однако целью была не только украинская дипмиссия. Аналогичные письма-бомбы пришли премьер-министру Педро Санчесу, в правительственные учреждения страны, спутниковую компанию Европейского Союза и в посольство США в Испании. Полиция выяснила, что все шесть посылок отправили из города Вальядолид на севере Испании. Большинство пакетов были успешно обезврежены.

22 января этого года издание The New York Times написало, что за отправкой писем со взрывчаткой может стоять националистическая группировка "Русское имперское движение", которая действовала при поддержке российской разведки. Серией акций в Испании Москва хотела показать НАТО, что готова использовать теракты, если военная помощь Украине продолжится, утверждают авторы статьи.