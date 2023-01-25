В Іспанії затримали 74-річного чоловіка, підозрюваного у відправленні бомби до посольства України

Слідчі вважають, що пенсіонер розсилав вибухівку до держустанов та дипмісій наприкінці 2022 року. Наразі поліція обшукує його будинок. Зв'язків із Росією поки не знайшли.

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Співробітники поліції в Іспанії затримали 74-річного пенсіонера, підозрюваного у надсиланні листів із вибухівкою до низки державних установ та дипломатичних представництв у країні з 24 листопада по 2 грудня минулого року. Про це повідомляє іспанське видання ABC.

Чоловіка заарештували в місті Міранда-де-Ебро у провінції Бургос.

Слідчі припускають, що саме він відправив бомби до посольств України та США у Мадриді.

Раніше затриманий працював чиновником міської ради Віторії, а зараз живе один і не належить до якоїсь політичної групи. Також поки не виявлено жодних зв'язків пенсіонера з Росією чи російськими спецслужбами.

Наразі правоохоронні органи проводять обшук у нього вдома.

Листи з вибухівками в Іспанії: хронологія подій

30 листопада 2022 року біля посольства України в Мадриді стався вибух: у руках коменданта диппредставництва вибухнув конверт із вибухівкою всередині, який надійшов поштою. Внаслідок цього співробітник посольства отримав легкі поранення.

Пізніше стало відомо, що посилка призначалася послу України в Іспанії Сергію Погорельцеву. За словами дипломата, серйозніших наслідків вдалося уникнути завдяки реакції та професійним діям співробітників дипвідомства.

Після цього глава МЗС України Дмитро Кулеба розпорядився про негайне посилення безпеки закордонних посольств країни.

Однак метою була не лише українська дипмісія. Аналогічні листи-бомби прийшли прем'єр-міністру Педро Санчесу, до урядових установ країни, супутникової компанії Європейського Союзу та до посольства США в Іспанії. Поліція з'ясувала, що всі шість посилок відправили із міста Вальядолід на півночі Іспанії. Більшість пакетів успішно знешкодили.

22 січня цього року видання The New York Times написало, що за відправкою листів із вибухівкою може стояти націоналістичне угруповання "Російський імперський рух", яке діяло за підтримки російської розвідки. Серією акцій в Іспанії Москва хотіла показати НАТО, що готова використати теракти, якщо військова допомога Україні продовжиться, стверджують автори статті.