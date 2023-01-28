Розсилка конвертів із вибухівкою в Іспанії: у МВС розповіли, що знайшли будинки у підозрюваного

Повідомляється, що у квартирі підозрюваного знайшли предмети для виготовлення вибухівки. Передбачається, що він готувався надсилати нові листи з бомбами.

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Поліція Іспанії виявила майстерню з виготовлення бомб у будинку 74-річного чоловіка, якого було звинувачено у відправленні 6 листів із вибухівкою високопоставленим дипломатичним та урядовим особам. Про це пише Associated Press.

Повідомляється, що Національний суд Іспанії раніше заявив, що пенсіонеру було пред'явлено звинувачення у шести злочинах за відправлення листів із бомбами прем'єр-міністру країни, а також до посольств США та України в Мадриді.

Видання пише, що у п'ятницю 27 січня підозрюваний постав перед судом. У його квартирі знайшли предмети, які вказують на те, що саме він виготовляв бомби.

"Усередині будинку слідчі виявили майстерню з інструментами, зварюванням, металевими елементами та шурупами", — йдеться у повідомленні МВС Іспанії.

Повідомляється, що підозрюваний готувався надсилати нову партію листів із вибухівкою.

Нагадаємо, що чоловіка було затримано ще в середу 25 січня. Чоловіка заарештували у місті Міранда-де-Ебро у провінції Бургос.

Листи з вибухівками в Іспанії: хронологія подій

Також Фокус писав, що 30 листопада 2022 року біля посольства України в Мадриді стався вибух : у руках у коменданта диппредставництва вибухнув конверт із вибухівкою всередині, який надійшов поштою. Внаслідок цього співробітник посольства отримав легкі поранення.

Пізніше стало відомо, що посилка призначалася послу України в Іспанії Сергію Погорельцеву. За словами дипломата, серйозніших наслідків вдалося уникнути завдяки реакції та професійним діям співробітників дипвідомства.

Після цього глава МЗС України Дмитро Кулеба розпорядився про негайне посилення безпеки закордонних посольств країни.