Впервые за три года: в США отменят чрезвычайное положение в связи с COVID-19

Согласно данным правительства, уровень заболеваемости COVID-19 в США идет на спад, однако ежедневно от этой болезни умирают более 500 американцев.

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Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена сообщила, что с 11 мая чрезвычайное положение, введенное в связи с COVID-19 в 2020 году, будет отменено. Об этом пишет Reuters.

Национальная чрезвычайная ситуация в связи с коронавирусом и радикальные меры по борьбе с пандемией для сдерживания распространения болезни были введены на территории США во времена президентства Дональда Трампа.

Придя к власти, Джо Байден несколько раз продлевал меры, в раках которых граждане США могли рассчитывать на бесплатное вакцинирование, тесты и некоторые виды лечения.

В Белом доме отметили, что соответствующая декларация (PHE) будет продлена до 11 мая, а затем аннулирована. Таким образом расходы, связанные с COVID-19 будут включены в планы медицинского страхования.

"Это сокращение будет соответствовать предыдущим обязательствам администрации по уведомлению не менее чем за 60 дней до прекращения действия PHE", — заявили в администрации Байдена.

В правительстве США констатируют, что число случаев заболевания COVID-19 в стране снижается. При этом ежедневно более 500 американцев продолжают умирать от этой болезни.

Прекращение действия PHE также предусматривает отмену директивы, согласно которой задержанные при пересечении границы США и Мексики мигранты из Никарагуа, Кубы и Гаити, высылались обратно в Мексику.

Напомним, что 5 января в ВОЗ сообщили, что штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 в течение нескольких недель стал доминирующим в Соединенных Штатах Америки. По мнению экспертов, новый подвид болезни может спровоцировать волну заболеваемости в мире.

Фокус также писал о том, что 24 января в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о первом случае заражения новым штаммом коронавируса Omicron XBB.1.5, известным как "Кракен". Его выявили у жителя Сумской области, который не ранее вакцинировался от COVID-19.

Еще мы писали о том, что 8 января стало известно об отмене жестких карантинных ограничений для прибывающих в Китай путешественников. Кроме того, были сняты ограничения на передвижение китайцев внутри страны, введенные из-за пандемии Covid-19.