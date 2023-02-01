Вперше за три роки: у США скасують надзвичайний стан у зв'язку з COVID-19

За даними уряду, рівень захворюваності COVID-19 у США йде на спад, проте щодня від цієї хвороби помирають понад 500 американців.

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Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена повідомила, що з 11 травня надзвичайний стан, запроваджений у зв'язку з COVID-19 у 2020 році, буде скасовано. Про це пише Reuters.

Національна надзвичайна ситуація у зв'язку з коронавірусом та радикальні заходи щодо боротьби з пандемією для стримування поширення хвороби були введені на території США за часів президентства Дональда Трампа.

Прийшовши до влади, Джо Байден кілька разів продовжував заходи, у раках яких громадяни США могли розраховувати на безкоштовне вакцинування, тести та деякі види лікування.

У Білому домі зазначили, що відповідну декларацію (PHE) буде продовжено до 11 травня, а потім анульовано. Таким чином, витрати, пов'язані з COVID-19, будуть включені в плани медичного страхування.

"Це скорочення відповідатиме попереднім зобов'язанням адміністрації щодо повідомлення не менш ніж за 60 днів до припинення дії PHE", — заявили в адміністрації Байдена.

В уряді США констатують, що кількість випадків захворювання на COVID-19 в країні знижується. При цьому щодня понад 500 американців помирають від цієї хвороби.

Припинення дії PHE також передбачає відміну директиви, згідно з якою затримані при перетині кордону США та Мексики мігранти з Нікарагуа, Куби та Гаїті, висилалися назад до Мексики.

Нагадаємо, що 5 січня у ВООЗ повідомили, що штам коронавірусу Omicron XBB .1.5 протягом кількох тижнів став домінуючим у Сполучених Штатах Америки. На думку експертів, новий підвид хвороби може спровокувати хвилю захворюваності у світі.

Фокус також писав про те, що 24 січня у Міністерстві охорони здоров'я України повідомили про перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Omicron XBB.1.5, відомим як "Кракен". Його виявили у жителя Сумської області, який раніше вакцинувався від COVID-19.

Ще ми писали про те, що 8 січня стало відомо про відміну жорстких карантинних обмежень для мандрівників, які прибувають до Китаю. Крім того, було знято обмеження на пересування китайців усередині країни, введені через пандемію Covid-19.