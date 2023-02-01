Лукашенко в аэропорту Зимбабве провожала крашеная коза (видео)

С белорусским политиком в аэропорту Зимбабве прощались с песнями, танцами и участием местного почетного караула.

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Белорусский политик Александр Лукашенко покинул Зимбабве, африканскую страну, которую он посетил в понедельник, 30 января. В аэропорту диктатора провожал почетный караул и крашеная коза. Соответствующим видео в среду, 1 февраля, поделился телеграм-канал журналистского пула Лукашенко.

На видео из аэропорта показано, как во время прощания Лукашенко прошел мимо местной роты почетного караула, в составе которой была коза в попоне. Животное было с окрашеными в красный рогами, копытами и хвостом.

Согласно сообщению агентства БелТА, по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой белорйсский политик заявил, что "будущее за Африкой" и без стран этого континента "мир развиваться не может".

"Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Здесь ресурсы, здесь люди с каждым годом становятся все образованнее, сюда идут новейшие технологии… Поэтому здесь все сильные мира сего: и США, и Китай, и Россия, и Великобритания, весь Европейский союз и так далее", — рассказал диктатор.

31 января Лукашенко и Мнангагва подписали ряд договоров, согласились вместе развивать инвестиционные и кооперационные проекты в областях промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых.

Ранее мы сообщали, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи со своим белорусским коллегой Алексендром Лукашенко подарил ему чучело льва. Взамен он получил трактор белорусского производства.

Тем временем Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, в которой предложено создать трибунал над высшим военным и политическим руководством России и Беларуси за совершенные военные преступления на территории Украины.