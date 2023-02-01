Лукашенка в аеропорту Зімбабве проводжала фарбована коза (відео)

З білоруським політиком в аеропорту Зімбабве прощалися з піснями, танцями та участю місцевої почесної варти.

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Білоруський політик Олександр Лукашенко залишив Зімбабве, африканську країну, яку він відвідав у понеділок, 30 січня. В аеропорту диктатора проводжала почесна варта та фарбована коза. Відповідним відео у середу, 1 лютого, поділився телеграм-канал журналістського пулу Лукашенка.

На відео з аеропорту показано, як під час прощання Лукашенко пройшов повз місцеву роту почесної варти, у складі якої була коза в попоні. Тварина була з пофарбованими у червоний рогами, копитами та хвостом.

Згідно з повідомленням агентства БелТА, за підсумками переговорів із президентом Зімбабве Еммерсоном Мнангагвою білоруський політик заявив, що "майбутнє за Африкою" і без країн цього континенту "світ розвиватися не може".

"Без Африки не може бути перспективи у світі взагалі. Тут ресурси, тут люди з кожним роком стають все освіченішими, сюди йдуть новітні технології... Тому тут усі сильніші світу цього: і США, і Китай, і Росія, і Великобританія, весь Європейський союз і так далі", — розповів диктатор.

31 січня Лукашенко та Мнангагва підписали низку договорів, погодилися разом розвивати інвестиційні та коопераційні проєкти в галузях промисловості, торгівлі, сільського господарства, енергетики, транспорту та видобутку корисних копалин.

Раніше ми повідомляли, що президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва під час зустрічі зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком подарував йому опудало лева. Натомість він отримав трактор білоруського виробництва.

Тим часом, Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, в якій запропоновано створити трибунал над вищим військовим і політичним керівництвом Росії та Білорусі за скоєні військові злочини на території України.