Эрдоган после смертельного землетрясения объявил чрезвычайное положение в Турции

Президент Турции заявил, что ближайшие три месяца местным жителям нужно быть бдительными из-за угрозы повторения ситуации. Чрезвычайное положение вводится в 10 провинциях страны.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение объявить чрезвычайное положение в десяти провинциях страны, которые пострадали от землетрясения. Об этом глава государства заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

Действовать чрезвычайное положение будет на протяжении последующих трех месяцев, до мая 2023 года.

"Мы объявляем регионы, затронутые землетрясением, зоной ЧС. Принято решение ввести в этих 10 провинциях режим чрезвычайного положения на три месяца", — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, по всей Турции начиная с 6 февраля был объявлен общенациональный траур по погибшим в результате стихийного бедствия. Продлится он 7 дней, до 12 февраля.

Количество жертв по состоянию на 7 февраля превышает 3 549 человек, а еще свыше 20 тысяч пострадали от землетрясения, также было разрушено 2 834 постройки.

65 стран мира предложили официальной Анкаре свою помощь, включая и Украину. В Турцию вскоре будут отправлены десятки наших спасателей, которые помогут справиться с последствиями катастрофы. Помощь будет оказана в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" и Владимир Зеленский уже подписал указ.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибли тысячи людей. Сила подземных толчков достигла 7,8 баллов, что стало самым большим стихийным бедствием в стране с 1939 года.

Сейсмолог рассказал, почему оно было таким разрушительным. По его словам, движение тектонических плит создает давление на зоны разломов на их границах, а внезапный выброс этого давления становится причиной землетрясения и сотрясений земли.