Ердоган після смертельного землетрусу оголосив надзвичайний стан у Туреччині

Президент Туреччини заявив, що найближчі три місяці місцевим жителям потрібно бути пильними через загрозу повторення ситуації. Надзвичайний стан вводиться в 10 провінціях країни.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган ухвалив рішення оголосити надзвичайний стан у десяти провінціях країни, які постраждали від землетрусу. Про це голова держави заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Діятиме надзвичайний стан протягом наступних трьох місяців, до травня 2023 року.

"Ми оголошуємо регіони, яких торкнувся землетрус, зоною НС. Прийнято рішення ввести в цих 10 провінціях режим надзвичайного стану на три місяці", — заявив Реджеп Тайїп Ердоган.

Крім того, по всій Туреччині, починаючи з 6 лютого, було оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими внаслідок стихійного лиха. Триватиме вона 7 днів, до 12 лютого.

Кількість жертв станом на 7 лютого перевищує 3 549 осіб, а ще понад 20 тисяч постраждали від землетрусу, також було зруйновано 2 834 будівлі.

65 країн світу запропонували офіційній Анкарі свою допомогу, включаючи Україну. До Туреччини незабаром буде відправлено десятки наших рятувальників, які допоможуть впоратися з наслідками катастрофи. Допомога буде надана відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу" і Володимир Зеленський уже підписав указ.

Нагадаємо, що 6 лютого на території Туреччини та Сирії стався руйнівний землетрус, внаслідок якого загинули тисячі людей. Сила підземних поштовхів досягла 7,8 балів, що стало найбільшим стихійним лихом у країні з 1939 року.

Сейсмолог розповів, чому він був таким руйнівним. За його словами, рух тектонічних плит створює тиск на зони розломів на їхніх кордонах, а раптовий викид цього тиску стає причиною землетрусу та струсу землі.