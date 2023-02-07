В Латвии загорелся крупный американский завод по производству БПЛА (фото, видео)

Edge Autonomy — производитель дронов, который поставляет свою продукцию в 60 стран, в том числе и в Украину. В числе разработок компании — такие дроны, как VXE30, а также линейка БПЛА большой дальности Penguin для сложных операций.

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В Латвии на заводе компании Edge Autonomy, которая выпускает беспилотники, среди прочего, и для ВСУ, во вторник, 7 февраля, произошел пожар. Об этом сообщает местное издание Par Drosibu.

Завод находится в городе Маруп, пригород Риги. Для тушения огня были привлечены 50 спасателей и пожарных, девять автоцистерн, три автолестницы и прочая техника.

[ + – ] Пожар на заводе Edge Autonomy в Латвии

В производственном корпусе, где произошло возгорание, присутствуют различные вещества, поэтому жителей района попросили закрыть окна и двери в своих домах и выключить вентиляцию во избежание вреда здоровью.

[ + – ] Пожар повышенной опасности на заводе Edge Autonomy в Латвии

Edge Autonomy — американская компания, штаб-квартира которой находится в Калифорнии. Дроны ее производства поставляются заказчикам из 60 стран. На сайте компании сообщается, что Edge Autonomy — лидер в сфере инновационных автономных систем, оптических систем и энергоэффективных решений. Среди клиентов компании — правительства и компании со всего мира.

[ + – ] Дрон "Пингван" Edge Autonomy

Edge Autonomy выпускает дроны VXE30, а также БПЛА большой дальности Penguin, разработанные для сложных операций. В частности Penguin С может автономно работать до 25 часов, в зависимости от нагрузки, а его дальность прямой видимости составляет 180 км.

Напомним, что Латвия поставляет украинским пограничникам разведывательные БПЛА, которые передаются Украине в рамках грантового проекта латвийского МИДа. Пограничная охрана Латвии отправляет их своим украинским коллегам.

В Госпогранслужбе Украины объяснили, что модификация предоставленных БПЛА хорошо известна украинским пограничникам, и применение не потребует дополнительной подготовки бойцов.

Ранее Фокус разбирался в том, как работает необычный дрон, способный летать и плавать под водой. Квадрокоптер погружается на глубину до 3 метров, при этом замедляются пропеллеры и меняется их положение.

В свою очередь, армия Индии закупает 850 нано-дронов для спецопераций на границе и в разведывательных целях. Согласно контракту, компании ВПК должны в течение года поставить эти дроны воинским подразделениям страны.