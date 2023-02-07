У Латвії спалахнув великий американський завод із виробництва БПЛА (фото, відео)

Edge Autonomy — виробник дронів, який постачає свою продукцію у 60 країн, зокрема й в Україну. Серед розробок компанії — такі дрони, як VXE30, а також лінійка БПЛА великої дальності Penguin для складних операцій.

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У Латвії на заводі компанії Edge Autonomy, яка випускає безпілотники, серед іншого, і для ЗСУ, у вівторок, 7 лютого, сталася пожежа. Про це повідомляє місцеве видання Par Drosibu.

Завод знаходиться в місті Маруп, передмістя Риги. Для гасіння вогню було залучено 50 рятувальників і пожежників, дев'ять автоцистерн, три автодрабини та інша техніка.

[ + – ] Пожежа на заводі Edge Autonomy у Латвії

У виробничому корпусі, де сталося загоряння, є різні речовини, тому мешканців району попросили зачинити вікна та двері у своїх будинках і вимкнути вентиляцію, щоб уникнути шкоди здоров'ю.

[ + – ] Пожежа підвищеної небезпеки на заводі Edge Autonomy у Латвії

Edge Autonomy – американська компанія, штаб-квартира якої знаходиться у Каліфорнії. Дрони її виробництва постачаються замовникам із 60 країн. На сайті компанії повідомляється, що Edge Autonomy – лідер у сфері інноваційних автономних систем, оптичних систем та енергоефективних рішень. Серед клієнтів компанії — уряди та компанії з усього світу.

[ + – ] Дрон "Пінгван" Edge Autonomy

Edge Autonomy випускає дрони VXE30, а також БПЛА великої дальності Penguin, розроблені для складних операцій. Зокрема Penguin С може автономно працювати до 25 годин, залежно від навантаження, а його дальність прямої видимості становить 180 км.

Нагадаємо, що Латвія постачає українським прикордонникам розвідувальні БПЛА, які передаються Україні в межах грантового проєкту латвійського МЗС. Прикордонна охорона Латвії надсилає їх своїм українським колегам.

У Держприкордонслужбі України пояснили, що модифікація наданих БПЛА добре відома українським прикордонникам, і застосування не потребуватиме додаткової підготовки бійців.

Раніше Фокус розбирався у тому, як працює незвичайний дрон, здатний літати та плавати під водою. Квадрокоптер занурюється на глибину до 3 метрів, при цьому уповільнюються пропелери та змінюється їх положення.

Зі свого боку, армія Індії закуповує 850 нанодронів для спецоперацій на кордоні та з розвідувальною метою. Згідно з контрактом, компанії ВПК мають протягом року поставити ці дрони військовим підрозділам країни.