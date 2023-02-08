Улицы в воде: в Турции из-за мощных землетрясений разлилось море (видео)

Вода сильно затопила турецкий район Искендерун и не уходит с бульваров и проспектов даже спустя 2-й день после подземных толчков. Из-за этого пришлось эвакуировать жилые дома и офисы.

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После сильных землетрясений в Турции в районе Искендерун разлилось море. В результате улицы и проспекты оказались затоплены, людей пришлось эвакуировать из зданий в регионе. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил турецкий телеканал NTV.

Из-за повышения уровня воды затопленными оказались бульвар, улицы и проспекты, банки и другие офисы были эвакуированы. Вода не отступила из района даже спустя 2 дня после землетрясения. Власти эвакуировали дома на берегу как из-за риска повторных подземных толчков, так и из-за угрозы дальнейших затоплений.

Фото: Facebook

Администрация округа Искендерун предупредила жителей региона о том, чтобы они не входили в поврежденные дома, а также о проблемах, которые могут возникнуть из-за разлива моря в прибрежной зоне. Люди стараются оставаться в парках и закрытых уличных рынках после стихийного бедствия, говорится в публикации.

Напомним, 8 февраля национальная компания "Энергоатом" сообщила, что системы отслеживания сейсмической обстановки на Хмельницкой и Южноукраинской атомных электростанциях зафиксировали подземные толчки в связи с масштабными землетрясениями в Турции и Сирии 6 февраля.

Также мы писали, что первая группа спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям прибыла в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений.