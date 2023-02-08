Вулиці у воді: у Туреччині через потужні землетруси розлилося море (відео)

Вода сильно затопила турецький район Іскендерун і не йде з бульварів та проспектів навіть через 2-й день після підземних поштовхів. Через це довелося евакуювати житлові будинки та офіси.

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Після сильних землетрусів у Туреччині в районі Іскендеруну розлилося море. В результаті вулиці та проспекти виявилися затоплені, людей довелося евакуювати із будівель у регіоні. Про це у середу, 8 лютого, повідомив турецький телеканал NTV.

Через підвищення рівня води затопленими виявилися бульвар, вулиці та проспекти, банки та інші офіси було евакуйовано. Вода не відступила з району навіть через 2 дні після землетрусу. Влада евакуювала будинки на березі як через ризик повторних підземних поштовхів, так і через загрозу подальших затоплень.

Фото: Facebook

Адміністрація округу Іскендерун попередила мешканців регіону про те, щоб вони не входили до пошкоджених будинків, а також про проблеми, які можуть виникнути через розлив моря в прибережній зоні. Люди намагаються залишатися у парках та закритих вуличних ринках після стихійного лиха, йдеться у публікації.

Нагадаємо, 8 лютого національна компанія "Енергоатом" повідомила, що системи відстеження сейсмічної обстановки на Хмельницькій та Південноукраїнській атомних електростанціях зафіксували підземні поштовхи через масштабні землетруси в Туреччині та Сирії 6 лютого.

Також ми писали, що перша група рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій прибула до Туреччини для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусів.