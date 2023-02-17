В РФ на стратегическом заводе раздался мощный взрыв: есть погибшие и пострадавшие

Инцидент, по данным РосСМИ, произошел в одном из цехов Чапаевского механического завода, специализирующегося на изготовлении взрывчатки и взрывателей.

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В России в городе Чапаевске Самарской области сегодня, 17 февраля, на заводе по изготовлению взрывчатки произошел взрыв. Погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

"В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло. Погиб один человек, трое получили ранения", — говорится в сообщении.

Чапаевский механический завод в РФ уже много лет выпускает капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны, патронированные эмульсионные взрывчатые вещества.

Вчера, 16 февраля, в оккупированном Крыму прогремели взрывы, сообщили в соцсетях. Оккупационная администрация Армянска сообщила, что в городе подразделения ВС РФ "проводили боевое сглаживание".

Сегодня, 17 февраля, серию "хлопка" отчетливо слышали в оккупированном Крыму в Севастополе и Балаклаве. Оккупационная администрация утверждает, что на Балаклавскую ТЭС была совершена атака украинским беспилотником. По предварительной информации, инцидент произошел рядом с воинской частью ВС РФ.

Двое изобретателей из поселка Брошнев-Осада в Ивано-Франковской области, как сообщают украинские СМИ, создали наземный беспилотник для военных, который назвали "Призрак". БПЛА развивает скорость до 20 км/ч и может перевозить грузы до 200 кг. Его можно начинить даже взрывчаткой, превратив в дрон-камикадзе, взрывающийся по нажатию кнопки.