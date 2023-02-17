У РФ на стратегічному заводі пролунав потужний вибух: є загиблі і постраждалі

Інцидент, за даними росЗМІ, стався в одному з цехів Чапаєвського механічного заводу, який спеціалізується на виготовленні вибухівки та детонаторів.

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У Росії у місті Чапаєвськ Самарської області сьогодні, 17 лютого, на заводі з виготовлення вибухівки стався вибух. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

"В одному з цехів Чапаєвського механічного заводу сталася детонація вибухової речовини, пожежі не сталося. Загинула одна людина, троє зазнали поранень", — йдеться в повідомленні.

Чапаєвський механічний завод в РФ вже багато років випускає капсулі-детонатори, піротехнічні реле, шнурів, які детонують, кумулятивні заряди, герметичні вибухові патрони, патроновані емульсійні вибухові речовини.

Вчора, 16 лютого, в окупованому Криму пролунали вибухи, повідомили в соцмережах.Окупаційна адміністрація Армянська повідомила, що в місті підрозділи ЗС РФ "проводили бойове згладжування".

Сьогодні, 17 лютого, серію "бавовни" чітко чули у окупованому Криму у Севастополі та Балаклаві. Окупаційна адміністрація стверджує, що на Балаклавську ТЕС було здійснено атаку українським безпілотником. За попередньою інформацією, інцидент стався поряд із військовою частиною ЗС РФ.

Двоє винахідників із селища Брошнів-Осада на Івано-Франківщині, як повідомляють українські ЗМІ, створили наземний безпілотник для військових, який назвали "Примара". БпЛА розвиває швидкість до 20 км/год і може перевозити вантажі до 200 кг. Його можна начинити навіть вибухівкою, перетворивши на дрон-камікадзе, який вибухає після натискання кнопки.