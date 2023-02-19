"Политические и личные драмы": глава МИД Беларуси Макей покончил с собой, — СМИ

Белорусский дипломат скончался в ноябре 2022 года. Оппозиция и иностранные аналитики утверждали, что его могли отправить сотрудники ФСБ. Однако журналисты издания "Наша Ніва" считают, что Макей не смог пережить ожидание близкой отставки.

Related video

Причиной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея стало самоубийство. Об этом в воскресенье, 19 февраля, пишет белорусское оппозиционное издание "Наша Ніва" со ссылкой на четыре источника из сферы медицины и государственного управления.

Белорусский дипломат Владимир Макей скоропостижно скончался 26 ноября 2022 года. Белорусские официальные органы не разглашали причины смерти.

Как отмечает оппозиционное издание, государственные СМИ Беларуси не сразу получили указания от руководства республики, каким именно образом и в каком тоне освещать смерть министра.

[ + – ] Александр Лукашенко и Владимир Макей Фото: РЕН ТВ

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров не приехал на похороны своего белорусского коллеги.

Как заявляют источники журналистов, Макей покончил с собой.

Причиной такого решения дипломата могла стать совокупность нескольких факторов. Однако журналисты не стали озвучивать все подробности "из этических соображений".

"Мы воздержимся от публикации некоторых подробностей: озвучивать их вправе, наверное, только близкие люди", — подчеркивает издание.

Гибель Макея: чувствовал себя ненужным

По информации источников СМИ, последние годы жизни Макея сопровождались политическими и личными драмами.

Так, друзья министра утверждают, что он болезненно переживал крах реализуемой им дипломатической работы. Макей чувствовал себя ненужным и неуместным в условиях режима Лукашенко.

При этом глава МИД был осведомлен о том, что в администрации лидера РБ ему уже подыскивают замену.

"В последнее время ему отказывали в личном внимании, для него это было чувствительно", — рассказал его коллега, чье имя не называется.

Другой собеседник издания уточнил, что Макей осознавал, что его время на таком высоком посту подходит к завершению. И он не знал, где сможет реализовать себя после отставки.

Кроме того, у белорусского политика были проблемы в семье.

В день гибели Макей возвращался домой в Дрозды один. В другой квартире остались его жена Вера Полякова и младший сын.

Первым тело дипломата нашел старший сын Поляковой, который поехал в Дрозды после безуспешных попыток родных связаться с Макеем по телефону. Попытки его реанимировать ни к чему не привели.

Собеседники журналистов не видят признаков того, что это было убийство, замаскированное под самоубийство.

Напомним, на следующий день после гибели Макея, 27 ноября, бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко назвал смерть Макея странным совпадением. Белорусский оппозиционер высказал предположение, что гибель министра может стать неким "предупреждением" для Александра Лукашенко.

28 ноября российский оппозиционер Леонид Невзлин заявил, что главу белорусского Министерства иностранных дел отравила Федеральная служба безопасности РФ.