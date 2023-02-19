"Політичні та особисті драми": голова МЗС Білорусі Макей наклав на себе руки, — ЗМІ

Білоруський дипломат помер у листопаді 2022 року. Опозиція та іноземні аналітики стверджували, що його могли відправити співробітники ФСБ. Проте журналісти видання "Наша Ніва" вважають, що Макей не зміг пережити очікування на близьку відставку.

Related video

Причиною смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея стало самогубство. Про це у неділю, 19 лютого, пише білоруське опозиційне видання "Наша Ніва" з посиланням на чотири джерела зі сфери медицини та державного управління.

Білоруський дипломат Володимир Макей раптово помер 26 листопада 2022 року. Білоруські офіційні органи не розголошували причини смерті.

Як зазначає опозиційне видання, державні ЗМІ Білорусі не одразу отримали вказівки від керівництва республіки, як саме і в якому тоні висвітлювати смерть міністра.

[ + – ] Олександр Лукашенко та Володимир Макей Фото: РЕН ТВ

При цьому голова МЗС РФ Сергій Лавров не приїхав на похорон свого білоруського колеги.

Як заявляють джерела журналістів, Макей наклав на себе руки.

Причиною такого рішення дипломата могла стати сукупність кількох факторів. Проте журналісти не стали озвучувати всі подробиці "з етичних міркувань".

"Ми утримаємося від публікації деяких подробиць: озвучувати їх мають право, напевно, лише близькі люди", — наголошує видання.

Загибель Макея: почував себе непотрібним

За інформацією джерел ЗМІ, останні роки життя Макея супроводжувалися політичними та особистими драмами.

Так, друзі міністра стверджують, що він болісно переживав крах дипломатичної роботи, що ним реалізується. Макей почував себе непотрібним та недоречним в умовах режиму Лукашенка.

При цьому голова МЗС був обізнаний з тим, що в адміністрації лідера РБ йому вже підшукують заміну.

"Останнім часом йому відмовляли в особистій увазі, для нього це було чутливо", — розповів його колега, ім'я якого не називається.

Інший співрозмовник видання уточнив, що Макей усвідомлював, що його час на такій високій посаді підходить до завершення. І він не знав, де зможе реалізувати себе після відставки.

Крім того, білоруський політик мав проблеми в сім'ї.

У день загибелі Макей повертався додому в Дрозди один. В іншій квартирі залишилися його дружина Віра Полякова та молодший син.

Першим тіло дипломата знайшов старший син Полякової, який приїхав у Дрозди після невдалих спроб рідних зв'язатися з Макеєм по телефону. Спроби його реанімувати ні до чого не спричинили.

Співрозмовники журналістів не вбачають ознак того, що це було вбивство, замасковане під самогубство.

Нагадаємо, наступного дня після загибелі Макея, 27 листопада, колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко назвав смерть Макея дивним збігом. Білоруський опозиціонер висловив припущення, що загибель міністра може стати якимось "попередженням" для Олександра Лукашенка.

28 листопада російський опозиціонер Леонід Невзлін заявив, що голову білоруського Міністерства закордонних справ отруїла Федеральна служба безпеки РФ.