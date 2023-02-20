Новые землетрясения в Турции: в МВД рассказали о первых жертвах (фото, видео)

По информации правоохранителей, в результате катаклизма 213 человек получили ранения, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Также известно, что подземные толчки ощущались даже в Ливане, Египте, Израиле и Сирии.

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В результате нового землетрясения, которое состоялось 20 февраля в турецком городе Хатае, погибло три человека, еще 213 получили ранения. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на МВД Турции.

Правоохранители сообщили, что из-под завалов домов извлекли тела трех погибших. Еще 213 человек получили ранения различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции ранее сообщало, что в стране было зафиксировано два толчка 6,4 и 5,8 балла с разницей в 17 минут на юго-востоке страны. Первое землетрясение было зафиксировано в районе Дефне провинции Хатай, второе — в районе Самандаг в той же провинции.

Данные толчки также ощущались в Ливане, Сирии, Египте, Израиле и на Кипре. Очаг землетрясения был на глубине 16 километров.

Власти провинций Хатай, Анталья и Мерсин призвали местных жителей не находиться возле береговой линии, поскольку сохраняется рыск повышения уровня моря. При этом вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что угрозы цунами со стороны Средиземного моря нет.

Глава района Хатай заявил что есть несколько пострадавших, которые все еще находятся под завалами. А в городе Самандаг погибла женщина. Под обломками находится еще четыре человека.

Напомним, что на территории Турции и Сирии в районе государственной границы двух стран в понедельник, 20 февраля, произошли новые землетрясения. Магнитуда самого сильного из них — 6,4.

Фокус также рассказывал, что в результате землетрясений 6 февраля в Турции и Сирии оказались разрушены сотни зданий, в том числе турецкая крепость Газиантеп, построенная во времена Римской империи.