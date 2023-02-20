Нові землетруси в Туреччині: у МВС розповіли про перші жертви (фото, відео)

За інформацією правоохоронців, унаслідок катаклізму 213 осіб дістали поранення, зараз їм надають медичну допомогу. Також відомо, що підземні поштовхи відчувалися навіть у Лівані, Єгипті, Ізраїлі та Сирії.

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Внаслідок нового землетрусу, який відбувся 20 лютого в турецькому місті Хатаї, загинуло троє людей, ще 213 отримали поранення. Про це повідомляє CNN Türk із посиланням на МВС Туреччини.

Правоохоронці повідомили, що з-під завалів будинків витягли тіла трьох загиблих. Ще 213 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, їм надається медична допомога.

Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини раніше повідомляло, що в країні було зафіксовано два поштовхи 6,4 та 5,8 бала з різницею у 17 хвилин на південному сході країни. Перший землетрус був зафіксований у районі Дефне провінції Хатай, другий — у районі Самандаґ у тій самій провінції.

Ці поштовхи також відчувалися в Лівані, Сирії, Єгипті, Ізраїлі та на Кіпрі. Осередок землетрусу був на глибині 16 кілометрів.

Влада провінцій Хатай, Анталія та Мерсін закликала місцевих жителів не перебувати біля берегової лінії, оскільки зберігається ризик підвищення рівня моря. При цьому віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив, що загрози цунамі Середземного моря немає.

Голова району Хатай заявив, що є кілька постраждалих, які все ще знаходяться під завалами. А у місті Самандаг загинула жінка. Під уламками знаходиться ще чотири особи.

Нагадаємо, що на територіях Туреччини та Сирії у районі державного кордону двох країн у понеділок, 20 лютого, сталися нові землетруси. Магнітуда найсильнішого з них — 6,4.

Фокус також розповідав, що внаслідок землетрусів 6 лютого в Туреччині та Сирії було зруйновано сотні будівель, зокрема турецьку фортецю Газіантеп, збудовану за часів Римської імперії.