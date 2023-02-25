Появился на совещании без одежды: румынский депутат подал в отставку после скандала (фото)

Альберто-Иосиф Караян принес свои извинения коллегам и отметил, что техника сыграла с ним злую шутку.

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Депутат от социал-демократической партии Румынии Альберто-Иосиф Караян подал в отставку после того, как 24 февраля забыл выключить камеру на компьютере и появился в кадре на онлайн совещании СДП нагишом. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"После прискорбного инцидента, произошедшего на сегодняшнем, 24 февраля 2023 года, заседании местного совета округа 1, местный советник Альберто-Иосиф Караян подал в отставку", — говорится в публикации.

В свою очередь, Караян принес свои извинения за этот случай, опубликовав соответствующее заявление в Facebook.

"Техника по-прежнему играет злые шутки. К сожалению, спешка сказала свое слово! Прошу прощения за неприятный инцидент", — написал депутат.

Напомним, что 24 февраля Альберто-Иосиф Караян отнес свой ноутбук в ванную комнату, полагая, что камера выключена. Далее политик снял с себя одежду и пошел в душ.

Таким образом Караян предстал перед своими коллегами без одежды, чем вызвал смех у своих коллег. Некоторые участники совещания просили выключить камеру, однако политику не сразу удалось это сделать.

[ + – ] Коллеги Караяна призвали его выключить камеру

"Я не могу повесить трубку, я не могу повесить трубку, я приношу свои глубочайшие извинения. У меня сильная простуда, я не знаю, как повесить трубку", — твердил Караян.

После того как политику удалось совладать с камерой, он подключился к совещанию уже в одежде.

Ранее Фокус также писал о том, что министр иностранных дел Словакии Растислав Качер нецензурно обругал главу правительства Венгрии Виктора Орбана за его пророссийскую позицию. Он заявил, что для коллаборационистов Путина у него есть только одно послание: Иди на х *й".

Глава комитета парламента Венгрии по иностранным делам Жолт Немет отреагировал на инцидент, отправив Растислава Качера к психиатру, сославшись на обеспокоенность его психическим здоровьем.