З'явився на нараді без одягу: румунський депутат подав у відставку після скандалу (фото)

Альберто-Йосиф Караян вибачився перед колегами і зазначив, що техніка зіграла з ним злий жарт.

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Депутат від соціал-демократичної партії Румунії Альберто-Йосиф Караян подав у відставку після того, як 24 лютого забув вимкнути камеру на комп'ютері і з'явився в кадрі на онлайн нараді СДП голяка. Про це повідомили у прес-службі партії.

"Після сумного інциденту, що стався сьогодні, 24 лютого 2023 року, на засіданні місцевої ради округу 1, місцевий радник Альберто-Йосиф Караян подав у відставку", — йдеться у публікації.

У свою чергу, Караян вибачився за цей випадок, опублікувавши відповідну заяву в Facebook.

"Техніка, як і раніше, грає злі жарти. На жаль, поспіх сказав своє слово! Перепрошую за неприємний інцидент", — написав депутат.

Нагадаємо, що 24 лютого Альберто-Йосиф Караян відніс свій ноутбук у ванну кімнату, вважаючи, що камеру вимкнено. Далі політик зняв із себе одяг та пішов у душ.

Таким чином Караян постав перед своїми колегами без одягу, чим викликав сміх у своїх колег. Деякі учасники наради просили вимкнути камеру, проте політику не одразу вдалося це зробити.

[ + – ] Колеги Караяна закликали його вимкнути камеру

"Я не можу повісити трубку, я не можу повісити трубку, я приношу свої глибокі вибачення. У мене сильна застуда, я не знаю, як повісити трубку", — твердив Караян.

Після того, як політику вдалося впоратися з камерою, він підключився до наради вже в одязі.

Раніше Фокус також писав про те, що міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер нецензурно вилаяв главу уряду Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію. Він заявив, що для колабораціоністів Путіна у нього є лише одне послання: "Йди на х*й".

Голова комітету парламенту Угорщини із закордонних справ Жолт Немет відреагував на інцидент, відправивши Растислава Качера до психіатра, пославшись на стурбованість його психічним здоров'ям.