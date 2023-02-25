Разлив опасных химикатов в штате Огайо: перевозчик будет платить $70 тысяч штрафа ежедневно

Юристы из Hagens Berman подают иски к компании Norfolk Southern после схождения с рельсов состава с опасными химическими веществам. В прошлом они выиграли суды с табачными компаниями и добились 260 миллиардов долларов выплат пострадавшим.

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Агентство по охране окружающей среды США (EPA) разрешило штрафовать железнодорожного перевозчика Norfolk Southern Railway Company на 70 тысяч долларов в день за аварию, в результате которой произошел разлив химикатов в Огайо. Об этом рассказал изданию Insider 245 февраля Майкл Мигель, директор юридической фирмы McKool Smith, работающей со страховыми претензиями.

Сумма штрафа может увеличиться из-за ужесточения федеральных правил очистки химикатов и большого количества судебных исков от жителей пострадавшего города Восточная Палестина штата Огайо. EPA утверждает, что Norfolk Southern ответственна за транспортировку и разлив сверхопасных веществ. Страховщики вскоре могут подать в суд на компанию.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) представил отчет о причинах аварии. В нем сказано, что ступичный подшипник колесной пары поезда сильно перегрелся — до 122 градусов. Из-за этого 38 вагонов сошли с рельсов, в 11 из них везли опасные химические вещества.

[ + – ] Юристы считают, что Norfolk Southern причинила вред людям из-за небрежности

"Мы называем вещи несчастными случаями. Случайностей не бывает, каждое событие можно предотвратить", — уверена глава NTSB Дженнифер Хоменди.

Norfolk Southern обязалась соблюдать требования госорганов и уже уплатила городу 25 тысяч долларов. Живущие в радиусе около 2 километров могут получить 1 тысячу долларов компенсации.

Юридические фирмы Johnson and Johnson и Hagens Berman уже подали иски, в которых говорится, что Norfolk Southern причинила вред людям из-за небрежности. Руководство обязано выплатить людям компенсации и покрыть медицинские расходы.

[ + – ] Почти в 20 вагонах поезда были опасные химические вещества

Юристы из Hagens Berman представляли интересы жителей штата Огайо в судебном процессе против крупных табачных компаний в 1998 году, который закончился мировым соглашением с обязательством уплаты 260 миллиардов долларов, напомнило издание.

"Выписывание кучи чеков на тысячу долларов не положит конец обязательствам Norfolk Southern", — пообещал Мигель.

Авария в штате Огайо — состав с опасными веществами сошел с рельсов

Поезд Norfolk Southern, в составе которого было более 100 вагонов, 3 февраля сошел с рельсов возле города Восточная Палестина штата Огайо. Почти в 20 вагонах были опасные химические вещества.

Спасателям пришлось выпустить содержимое 5 цистерн с винилхлоридом — это вещество применяют при производстве пластика. В городе живет около 5 тысяч человек, часть из них уже возвращается.

Люди все чаще сообщают о странных запахах и увиденных мертвых животных. В одной из рек видели сотни мертвых рыб, а соцсетях публикуют фото мертвых собак и лис.

Специалисты уверены, что на точное определение причин катастрофы может уйти несколько месяцев.

Фокус ранее писал о негативном влиянии на здоровье человека химических веществ ПФАВ. Группа веществ входит в состав водоотталкивающих покрытий на ткани, антипригарных покрытий на посуде и защитной упаковки на продуктах.

ПФАВ, по оценкам ученых, может вызывать диабет, проблемы с фертильностью, заболевания щитовидной железы и различные виды рака.

Научное издание Science Alert писало, что ускоренное таяние арктических льдов приводит к утечке большего количества вредных химических веществ.