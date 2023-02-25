Розлив небезпечних хімікатів у штаті Огайо: перевізник платитиме $70 тисяч штрафу щодня

Юристи з Hagens Berman подають позови до компанії Norfolk Southern після сходження з рейок складу з небезпечними хімічними речовинами. У минулому вони виграли суди з тютюновими компаніями і добилися 260 мільярдів доларів виплат постраждалим.

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Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) дозволило штрафувати залізничного перевізника Norfolk Southern Railway Company на 70 тисяч доларів в день за аварію, внаслідок якої стався розлив хімікатів в Огайо. Про це розповів Insider 245 лютого Майкл Мігель, директор юридичної фірми McKool Smith, що працює зі страховими претензіями.

Сума штрафу може збільшитися через посилення федеральних правил очищення хімікатів та велику кількість позовів від жителів постраждалого міста Східна Палестина штату Огайо. EPA стверджує, що Norfolk Southern відповідальна за транспортування та розлив наднебезпечних речовин. Страховики невдовзі можуть подати до суду на компанію.

Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) подала звіт про причини аварії. У ньому сказано, що підшипник колісної пари поїзда сильно перегрівся — до 122 градусів. Через це 38 вагонів зійшли з рейок, в 11 із них везли небезпечні хімічні речовини.

[ + – ] Юристи вважають, що Norfolk Southern завдала шкоди людям через недбалість

"Ми називаємо речі нещасними випадками. Випадків не буває, кожну подію можна запобігти", — упевнена глава NTSB Дженніфер Хоменді.

Norfolk Southern зобов'язалася дотримуватись вимог держорганів і вже сплатила місту 25 тисяч доларів. Живуть у радіусі близько 2 кілометрів можуть отримати 1 тисячу доларів компенсації.

Юридичні фірми Johnson and Johnson і Hagens Berman вже подали позови, в яких йдеться, що Norfolk Southern завдала шкоди людям через недбалість. Керівництво зобов'язане виплатити людям компенсації та покрити медичні витрати.

[ + – ] Майже у 20 вагонах поїзда були небезпечні хімічні речовини

Юристи з Hagens Berman представляли інтереси жителів штату Огайо у судовому процесі проти великих тютюнових компаній у 1998 році, який закінчився мировою угодою із зобов'язанням сплати 260 мільярдів доларів, нагадало видання.

"Виписування купи чеків на тисячу доларів не покладе край зобов'язанням Norfolk Southern", — пообіцяв Мігель.

Аварія в штаті Огайо — склад із небезпечними речовинами зійшов із рейок

Потяг Norfolk Southern, у складі якого було понад 100 вагонів, 3 лютого зійшов із рейок біля міста Східна Палестина штату Огайо. Майже у 20 вагонах були небезпечні хімічні речовини.

Рятувальникам довелося випустити вміст 5 цистерн з вінілхлоридом — цю речовину застосовують під час виробництва пластику. У місті мешкає близько 5 тисяч людей, частина з них уже повертається.

Люди все частіше повідомляють про дивні запахи та побачені мертві тварини. В одній із річок бачили сотні мертвих риб, а в соцмережах публікують фото мертвих собак та лисиць.

Фахівці впевнені, що точне визначення причин катастрофи може піти кілька місяців.

Фокус раніше писав про негативний вплив на здоров'я людини хімічних речовин ПФАВ. Група речовин входить до складу водовідштовхувальних покриттів на тканині, антипригарних покриттів на посуді та захисної упаковки на продуктах.

ПФАВ, за оцінками вчених, може викликати діабет, проблеми з фертильністю, захворювання щитовидної залози та різні види раку.

Наукове видання Science Alert писало, що прискорене танення арктичних льодів призводить до витоку більшої кількості шкідливих хімічних речовин.