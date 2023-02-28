Финансирование ВСУ: в РФ проверят онлайн-кинотеатры, показывающие сериалы "Квартала 95", — СМИ

Депутаты Госдумы, как утверждают журналисты, потребовали от Росфинмониторинга выяснить, не идут ли деньги с проката "Сватов" и "Слуги народа" на нужды Вооруженных сил Украины.

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Депутаты Государственной Думы Российской Федерации потребовали проверить онлайн-кинотеатры, которые показывают украинские сериалы "Сваты" и "Слуга народа". Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает российское медиа Mash.

Так, депутат Дмитрий Гусев заподозрил, что доходы от проката проектов "Студии Квартал-95" могут идти на спонсирование ВСУ и "украинского режима" через налоги и добровольные пожертвования.

Российские парламентарии обратились в Росфинмониторинг и ассоциацию "Интернет-видео" с требованием проверить онлайн-кинотеатры на соответствие законодательству РФ.

Как сообщают российские журналисты, если подозрения депутатов подтвердятся, то сериалы якобы могут изъять из проката.

Напомним, 19 февраля телеканал Polsat сообщил, что в Польше с 4 марта выйдет адаптация украинского сериала "Слуга народа". В нем, как и в оригинальной версии, расскажут об учителе истории, который внезапно становится президентом страны.

В июне прошлого года сообщалось, что звезда сериала "Сваты", российский актер Федор Добронравов явился в военный госпиталь в Самаре, чтобы проведать военнослужащих ВС РФ.

Также напомним, в марте 2022 года компания Netflix вернула украинский сериал "Слуга народа" на свою платформу. В сентябре 2016 года Netflix купил права на показ сериала.