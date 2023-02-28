Фінансування ЗСУ: у РФ перевірять онлайн-кінотеатри, які показують серіали "Кварталу 95", — ЗМІ

Депутати Держдуми, як стверджують журналісти, вимагали від Росфінмоніторингу з'ясувати, чи не йдуть гроші з прокату "Сватів" і "Слуги народу" на потреби Збройних сил України.

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Депутати Державної Думи Російської Федерації вимагали перевірити онлайн-кінотеатри, які показують українські серіали "Свати" й "Слуга народу". Про це у вівторок, 28 лютого, повідомляє російське медіа Mash.

Депутат Дмитро Гусєв запідозрив, що доходи від прокату проєктів "Студії Квартал-95" можуть іти на спонсорування ЗСУ й "українського режиму" через податки й добровільні пожертви.

Російські парламентарі звернулися до Росфінмоніторингу й асоціації "Інтернет-відео" з вимогою перевірити онлайн-кінотеатри на відповідність законодавству РФ.

Як повідомляють російські журналісти, якщо підозри депутатів підтвердяться, то серіали нібито можуть вилучити з прокату.

Нагадаємо, 19 лютого телеканал Polsat повідомив, що в Польщі з 4 березня вийде адаптація українського серіалу "Слуга народу". У ньому, як і в оригінальній версії, розкажуть про вчителя історії, який раптово стає президентом країни.

У червні минулого року повідомлялося, що зірка серіалу "Свати", російський актор Федір Добронравов з'явився у військовому госпіталі в Самарі, щоб відвідати військовослужбовців ЗС РФ.

Також нагадаємо, у березні 2022 року компанія Netflix повернула український серіал "Слуга народу" на свою платформу. У вересні 2016 року Netflix купив права на показ серіалу.